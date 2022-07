Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi in Italia 51.208 casi (-24,5% sulla settimana) e 77 vittime

In Toscana 2.627 nuovi casi e sei decessi

In Toscana sono 1.318.369 i casi di positività al Coronavirus, 2.627 in più rispetto a ieri (618 confermati con tampone molecolare e 2.009 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.212.436 (92% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.149 tamponi molecolari e 12.928 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17,4% è risultato positivo. Sono invece 3.515 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 74,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 95.587, +0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 749 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva (due in più). Purtroppo, oggi si registrano sei nuovi decessi.

D'Amato: “Oggi nel Lazio 4.777 nuovi casi e tre decessi”

“Oggi nel Lazio su 3.309 tamponi molecolari e 24.170 tamponi antigenici per un totale di 27.479 tamponi, si registrano 4.777 nuovi casi positivi (1.588), sono tre i decessi (-4), 1.091 i ricoverati (-4), 71 le terapie intensive (-2) e +5.233 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,3%. I casi a Roma città sono a quota 2.265”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Sardegna 1.263 nuovi casi, non si registrano decessi

In Sardegna si registrano oggi 1263 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 1222 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6084 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 182 (6 in meno di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 40595 (677 in più di ieri). Non si registrano decessi.

Emilia Romagna: 4.432 nuovi casi, in calo le terapie intensive

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.728.701 casi di positività, 4.432 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.020 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.216 molecolari e 9.804 test antigenici rapidi. Lo fa sapere la Regione Emilia Romagna spiegando che, complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,5 per cento. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 47 (-3 rispetto a ieri, -6%), l'età media è di 60,7 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.753 (+10 rispetto a ieri, +0,6%), età media 75,2 anni.

CovidTrends: l’indice di contagio Rt scende a 1

L’indice di contagio Rt è sceso a 1, si trova cioè al livello della soglia epidemica come lo era all’inizio di giugno 2022. Lo indicano i gruppi di ricerca che calcolano gli indici equivalenti all’Rt elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità , ma con tecniche che permettono di avere valori più aggiornati. I fisici, epidemiologici e statistici del sito CovidTrends indicano che l’indice equivalente all’Rt, chiamato Covindex, è 1,0; il sito CovidStat dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) indica il valore 1.01, intermedio fra 1,05 e 0,97; il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento, indica sul suo sito “Rt in discesa sotto 1,0 a livello nazionale”, con il valore 1,04 al 17 luglio.