Coronavirus ultime notizie: in Italia 24.099 nuovi contagi con 212.741 tamponi, 814 le vittime Peggiora lievemente la percentuale dei riscontri positivi rispetto al totale dei tamponi: oggi 11,3%, ieri 10,2%

Coronavirus: bollettino del 4 dicembre - I dati di oggi

Sono 24.099 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (23.225), con 212.741 tamponi (ieri 226.729). I decessi sono 814, in calo rispetto ai 993 di ieri. Peggiora lievemente la percentuale dei riscontri positivi rispetto al totale dei tamponi: oggi 11,3%, ieri 10,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono oggi 3.567, 30 in meno di ieri, con 201 ingressi del giorno nei reparti dove sono curati i pazienti più gravi (ieri 217). I ricoverati con sintomi sono 31.200, 572 in meno rispetto a ieri, mentre 722.935 persone sono attualmente in isolamento domiciliare (ieri 724.613). Il totale degli attualmente positivi è di 757.702, 2.280 meno di ieri, mentre i dimessi/guariti sono ad oggi 872.385, con un incremento di 25.576 rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia, i casi totali in Italia sono stati 1.688.939.

Regioni: Lombardia oltre i 4.500 nuovi contagi

La regione con il maggior numero di nuovi contagi continua ad essere la Lombardia (4.533); a seguire il Veneto (3.708), l’Emilia-Romagna (2.143) e il Piemonte (2.132). La regione con meno nuovi contagi è la Valle d’Aosta (27).

In Veneto superati i 4.000 morti, altri 3.708 casi

Il Veneto supera 4.000 vittime dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, con 83 nuovi decessi nelle 24 ore, che portano il totale a 4.065. Il dato emerge dal Bollettino regionale. Continua la crescita costante dei nuovi contagi, con 3.708 casi in più da ieri, con il totale a 158.198 malati da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono 72.929 (+2,326). Stabile la situazione clinica, con 2.704 ricoveri in area non critica (-28) e un nuovo paziente in terapia intensiva, che porta il totale a 337.

In Emilia-Romagna 2.143 nuovi casi, indice Rt sotto 1 ma salgono i ricoveri

In Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 2.143 nelle ultime 24 ore, rilevati su 17.667 tamponi: sfonda così quota 130mila il numero dei contagi in regione da inizio pandemia. L'indice Rt sul territorio scende sotto 1, a 0,99, ma aumenta il numero delle persone ricoverate: in terapia intensiva ci sono 248 pazienti, tre in più, e negli altri reparti Covid sono 2.717, 49 in più. Da ieri si sono verificati altri 63 decessi, per un totale in regione di 6.022. Dei nuovi contagiati, secondo il bollettino quotidiano della Regione, 1.017 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 46,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Modena in testa con 489 nuovi casi seguita da Bologna (400) e Reggio Emilia (292).

In Umbria 168 nuovi positivi e quattro decessi

Sono stati 168 i nuovi positivi al Covid individuati in Umbria l'ultimo giorno, 24.684 dall'inizio della pandemia. Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione che segnala anche 503 guariti, 17.817, e quattro nuovi morti 444. Gli attualmente positivi sono 6.423, 339 in meno di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.354 con un tasso di positività del cinque per cento. I ricoverati in ospedale sono 385, 14 in meno di ieri, 57 dei quali (più tre) in terapia intensiva.