Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.394 nuovi casi e 88 morti

Sono 24.394 i nuovi positivi al coronavirus alle 16 di sabato 20 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 21.630.998. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 88 così da totalizzare le 174.659 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 782.628 e di questi 6.528 ricoverati con sintomi (-254) e 256 in terapia intensiva (-4). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 775.884. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 164.804 tamponi effettuati contro i 158.905 di venerdì 19 agosto.

Veneto, 3.035 nuovi casi e 8 vittime

È il Veneto la regione con il maggior numero di contagi giornalieri: se ne contano 3.035 in 24 ore. Si registrano anche 8 vittime. I nuovi casi portano il totale dei contagi dall’inizio della pandemia a 2.167.015., quello dei decessi sale a 15.293. I soggetti attualmente positivi scendono a 52.549 ( 1.192). Migliora la situazione clinica, con 809 malati Covid nei reparti ordinari (-44), e 41 (+2) in terapia intensiva.

Lombardia, 2.799 casi e 24 morti

Seconda piazza tra le regioni, per numero di contagi giornalieri alla Lombardia: 2.799 in un giorno. I decessi delle 24 ore sono stati 24. Gli attualmente positivi conteggiati in regione sono 34.324 di cui 799 ricoverati con sintomi e 21 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono poi 45.504 persone.

Campania, record di attualmente positivi

Terza piazza per numero di contagi giornalieri alla Campania (2.129), dove nelle 24 ore è morta una sola persona. Gli attualmente positivi sono 118.387 (numero più alto a livello nazionale) di cui 401 ricoverati con sintomi, 16 in terapia intensiva e 117.961 in isolamento domiciliare.

Dove eravamo rimasti

Erano 24.691 i nuovi positivi di venerdì 19 agosto. I morti, nelle 24 ore, risultavano 124. I pazienti ricoverati in terapia intensiva erano 260, con 26 ingressi del giorno, mentre nei reparti ordinari erano ricoverati 6.782 pazienti. Le persone in isolamento domiciliare erano 792.381, con un totale degli attualmente positivi di 799.423.