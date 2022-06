Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.747 nuovi casi (+49,34% in 7 giorni) e 63 morti

In Campania i contagi sfondano il muro del 31%

In Campania i contagi sfondano la quota del 30 per cento. I positivi del giorno sono 2.647 su 8352 test. Il tasso di positività è del 31,69% rispetto al 28,3 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva passano dai 23 di ieri ai 24 di oggi. I ricoverati in degenza ordinaria sono 390, in aumento rispetto ai 361 di ieri. Quattro le ulteriori nuove vittime: due nelle ultime 48 ore, due in precedenza ma registrate oggi.

Calabria, in crescita ricoveri area medica, 4 vittime



Numero dei ricoveri in crescita, in Calabria, nelle ultime 24 ore. I nuovi degenti - nel saldo tra ingressi ed uscite, sono 12 (173) mentre quelli in terapia intensiva crescono di uno (6). Quattro le vittime con il totale dei decessi che sale a 2.665. I casi accertati da ieri sono 724 (1.123 il giorno precedente) ma con un minor numero di tamponi fatti. Il tasso di positività passa dal 27,18% di ieri al 26,79 di oggi. i casi attivi sono 34.969 (+529), gli isolati a domicilio 34.790 (+516) ed i nuovi guariti 191. I dati sono comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria. Ad oggi il totale dei tamponi fatti è di 3.222.441 con 410.409 positivi.

Nel Lazio 3.623 nuovi casi, 5 decessi



Nel Lazio su 2.620 tamponi molecolari e 13.744 tamponi antigenici per un totale di 16.364 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (-3.070), sono 5 i decessi (+3), 597 i ricoverati (+45), 51 le terapie intensive (-1) e +4.557 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.316.