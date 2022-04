Coronavirus, ultime notizie: in Italia 24.878 nuovi casi e 93 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

0

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 24.878 i nuovi positivi al coronavirus alle 16 del 25 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 16.161.339. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 93 così da totalizzare le 162.781 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 1.242.600 e di questi 10.050 ricoverati con sintomi (+155 giorno su giorno) e 416 in terapia intensiva (numero stabile rispetto a domenica nel saldo tra entrate e uscite). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 1.232.134. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 138.803 tamponi effettuati contro i 326.211 di domenica 24 aprile. Il tasso di positività è al 17,9%, in aumento rispetto al 17,2% del giorno precedente.

Emilia Romagna, 3.400 casi e 8 morti

Sono 3.403 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna, prima regione per numero di contagi giornalieri con 8.927 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre salgono i ricoverati in terapia intensiva (+2, 38) e negli altri reparti (+53, 1.475) e si contano altri otto morti. L’età media dei nuovi positivi è di 47,7 anni e la situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 691 nuovi casi più 125 dell’Imolese davanti a Reggio Emilia (585). I casi attivi sono 57.830 (-1.495), il 97,4% del totale a casa con sintomi lievi o nessun sintomo. Le persone guarite sono 4.890 in più.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Campania, 2.939 positivi e 5 morti

Seconda regione per numero di contagi giornalieri è la Campania, dove se ne sono registrati 2.939. I morti, nelle 24 ore, sono stati cinque. In regione si contano 170.702 attualmente positivi di cui 717 ricoverati con sintomi e 36 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare in Campania ammontano a 169.949.

Lazio, 2.772 casi e 11 morti

Terza piazza al Lazio, dove su 3.685 tamponi molecolari e 13.468 tamponi antigenici, per un totale di 17.153 tamponi, si registrano 2.772 nuovi casi positivi (-3.213), mentre sono 11 i decessi (+4), A quota 1.139 i ricoverati (+14), poi si contano 70 terapie intensive ( = ) e sono in crescita di 3.278 unità i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16,1 per cento. I casi a Roma città sono a quota 1.633.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Dove eravamo rimasti

Domenica 24 aprile in Italia erano stati rilevati 56.263 nuovi contagi attraverso 326.211 tamponi. Il tasso di positività era al 17,24%, mentre si contavano 79 vittime. Giorno su giorno risultavano in leggera crescita gli attuali positivi (1.244.149), in lieve calo i ricoverati (9.895), mentre aumentavano di poco le terapie intensive (416).