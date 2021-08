Coronavirus Italia: oggi altri 6.860 casi e 54 vittime, tasso di positività al 2,3%

La Toscana supera i 7.000 morti, altri quattro in un giorno

Altri quattro morti per Covid in un giorno fanno superare alla Toscana la quota di 7.000 vittime dall’inizio della pandemia, precisamente 7.003. Gli ultimi decessi (età media 77 anni) sono stati a uno a Firenze e a Pistoia, due a Siena. Nelle 24 ore sono stati rilevati altri 601 positivi (età media 40 anni) che portano a 270.006 il totale (+0,2% sul giorno precedente). I guariti sono stati 697 in un giorno (a tampone negativo) e crescono dello 0,3% raggiungendo quota 251.517. Gli attualmente positivi sono oggi 11.486, in lieve calo dello -0,9% rispetto a ieri.

L’Asl Toscana sospende 54 infermieri non vaccinati

L’Asl Toscana Centro sospende gli infermieri non vaccinati: l’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale Firenze Pistoia, come da legge, ha preso atto della misura, inviando una lettera ai propri iscritti coinvolti dal provvedimento. La sospensione durerà fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in alternativa, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

“Come ben descritto dalla normativa 44/2021, abbiamo preso atto della sospensione da parte dell’Azienda Ausl Toscana Centro di 54 infermieri iscritti al nostro Ordine per inosservanza dell'obbligo vaccinale – spiegano da Opi Firenze-Pistoia -. Nel caso l'inadempimento permanesse, o venisse violato il dovere di astenersi dalle prestazioni o dalle mansioni interdette, l'Ordine si riserva di valutare la posizione dei propri iscritti”. Come stabilito dal decreto legge 44/2021, che ha introdotto dal 1° aprile l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, la comunicazione con l'esito di accertamento comporta infatti la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implichino contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2.

In Basilicata 57 nuovi casi su 1.101 tamponi molecolari

Nella giornata di ieri, in Basilicata, sono stati processati 1.101 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 57 (e di questi 47 relativi a residenti in Basilicata e 8 domiciliati) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 47 guarigioni. Lo riporta la task force regionale in una nota.

Veneto, + 864 contagi in 24 ore

Nuova impennate dei casi Covid in Veneto, che registra 864 positivi in più nelle ultime 24 ore. Si contano anche 5 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 453.388, quello delle vittime a 11.681. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 12.809. (+129). Quanto ai dati clinici, sono in calo i posti letto occupati dai malati nelle aree mediche, 220 (-3), mentre crescono quelli dei pazienti in terapia intensive, 51 (+4).