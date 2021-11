Vaccino, boom di prime dosi:+40% dalla scorsa settimana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Crescono di circa il 40% rispetto alla scorsa settimana le somministrazioni delle prime dosi. Oggi i primi shot inoculati sono 28.385, ieri erano stati 28.018 e venerdì 25.607 a fronte della media di poco più di 17mila somministrazioni quotidiane la settimana scorsa. Il dato arriva a pochi giorni dall’annuncio dell'introduzione del super- Green pass da parte del Governo e dell’allarme per la diffusione della variante Omicron. Complessivamente, ieri sono state somministrate 294.007 dosi di vaccino anti-Covid. (ANSA).

D’Amato: nel Lazio 1.255 nuovi casi (+51) e quattro decessi

“Oggi nel Lazio su 14.883 tamponi molecolari e 26.620 tamponi antigenici per un totale di 41.503 tamponi, si registrano 1.255 nuovi casi positivi (+51), sono quattro i decessi (-2), 716 i ricoverati (+1), 94 le terapie intensive (+5) e +664 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3%. i casi a Roma città sono a quota 572’’. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.



In Toscana 595 nuovi casi, un solo decesso

In Toscana sono 595 i nuovi casi Covid (561 confermati con tampone molecolare e 34 da test rapido antigenico), che portano il totale a 300.647 dall'inizio dell'emergenza sanitaria per il Coronavirus. Gli attualmente positivi sono oggi 9.103, +4,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in meno). Si registra un nuovo decesso: una donna di 78 anni di Siena. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Emilia Romagna, 1.344 nuovi casi e sette decessi

’’Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 453.630 casi di positività, 1.344 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.277 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,7%.Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 13 sono state somministrate complessivamente 7.369.396 dosi; sul totale sono 3.553.209 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 492.819’’. Lo comunica la Regione Emilia Romagna. Purtroppo, si registrano anche sette decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.774.

378 positivi nelle Marche, incidenza 171,70

Resta alto il numero dei positivi giornalieri nelle Marche: secondo i dati del Servizio Salute della regione nelle ultime 24 ore ne sono stati rilevati 378 (ieri 427) e l’incidenza scende leggermente a 171,70 (ieri 171,90). Sono 98 i soggetti sintomatici, 112 i contatti domestici, 97 i contatti stretti di casi positivi, 11 i positivi in setting scolastico/formativo, mentre per altri 49 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Resta alto il divario tra vaccinati e non vaccinati tra i ricoverati nelle terapie intensive: l’incidenza tra i non vaccinati (platea 403mila persone) è di 3,47 su 100mila abitanti, mentre quella tra i vaccinati è 0,73 su 100mila abitanti, rispetto a una platea di 1.080.000 persone.