Coronavirus Italia: oggi altri 4.866 casi e 50 vittime, tasso di positività a 0,9%

In Toscana sei decessi, 373 nuovi positivi

La pandemia in Toscana fa segnare altre sei nuove vittime. In Toscana sono 373 in più rispetto a ieri i nuovi casi di positività al Coronavirus, che portano a 288.589 i casi totali. Di questi 360 sono confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.040 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.219 tamponi molecolari e 24.178 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,1% è risultato positivo.

Gimbe: +43,2% nuovi casi nell'ultima settimana

Si inverte la curva dei contagi che torna a salire nella settimana dal 20 al 26 ottobre. L’aumento, secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, rispetto alla precedente, un aumento del 43,2% dei nuovi casi (25.585 vs 17.870). “A livello nazionale - spiega Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe - dopo sette settimane si registra un'inversione di tendenza dei nuovi casi settimanali che nell'ultima settimana aumentano del 43,2%, con una media mobile a 7 giorni che passa da 2.553 del 19 ottobre a 3.655 il 26 ottobre”.

La crescita dei casi, che potrebbe essere in parte influenzata dall'aumento del 21,1% dei tamponi totali rispetto alla settimana precedente (2.604.550 vs 2.151.081), sicuramente consegue ad un aumento della circolazione virale per due ragioni: innanzitutto, per l'inversione di tendenza sui ricoveri in area medica, in secondo luogo perché a fronte di un rapporto positivi/tamponi antigenici in lieve calo, per l'enorme aumento del denominatore, si registra un incremento del rapporto positivi/tamponi molecolari (dal 2,4% del 19 ottobre al 3,5% del 26 ottobre).

Abruzzo: 98 nuovi positivi e 37 guariti, nessun decesso

Sono 98 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 82.646. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78430 dimessi/guariti (+37 rispetto a ieri).Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.657 (+61 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel totale sono ricompresi anche 424 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.

In Basilicata 24 positivi su 584 tamponi esaminati

Ventiquattro dei 584 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono scesi da 21 a 20 i pazienti ricoverati negli ospedali (nessuno è in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 791 e 15 sono i nuovi guariti. Ieri sono state effettuate 835 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 432.010 (78,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 392.028 (70,9 per cento). La terza dose è stata data già a 5.686 persone.