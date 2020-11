Coronavirus, ultime notizie: in Italia 28.337 nuovi contagi, con 188.747 tamponi, +43 le terapie intensive. 562 le vittime La percentuale di positivi rispetto ai tamponi effettuati è stata del 15%

Coronavirus: bollettino del 22 novembre - I dati di oggi

In Italia nelle ultime 24 ore ci sono stati 28.337 nuovi contagi (ieri 34.767), con 188.747 tamponi (in calo rispetto a ieri, 237.225); le vittime sono state 562, per un totale dall’inizio dell’epidemia di 49.823. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi è stata del 15% (ieri 14,7%). I ricoverati in terapia intensiva sono 3.801 (ieri 3.758, incremento quindi di 43). Sono 34.279 i pazienti ricoverati con sintomi, a fronte dei 34.063 di ieri. In isolamento domiciliare risultano 767.867 persone, mentre ieri erano 753.925. Il totale degli attualmente positivi è di 805.947 (ieri 791.746), mentre i dimessi/guariti sono 553.098, a fronte dei 539.524 di ieri. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 1.498.868.

Nelle Regioni

La regione con il maggior numero di nuovi contagi continua ad essere la Lombardia (5.094), ma con un notevole calo rispetto ai ieri (8.853). Al secondo posto la Campania (3.217), a seguire Veneto (2.956), Emilia- Romagna (2.665) e Piemonte (2.641). La regione con meno nuovi contagi è il Molise (93).

In Emilia-Romagna 2.665 nuovi contagi e altre 38 vittime

È di 2.665 positivi su poco più di 13mila tamponi nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Emilia-Romagna. L'età media è di 45 anni. Aumenta in regione anche la quota delle vittime del Covid-19, 38 persone, tra cui un uomo di 45 anni. Alto il tributo in provincia di Modena, con 16 dei 38 morti, tra cui una donna centenaria. La pressione sui reparti ospedalieri non diminuisce in regione: in terapia intensiva si contano 8 ricoveri in più, per un totale di 249 pazienti, mentre negli altri reparti Covid sono entrate altre 72 persone (per un totale di 2.666). La situazione dei contagi vede in testa la provincia di Bologna con 562 nuovi casi in 24 ore, seguita da Modena con 471, Reggio Emilia con 353, poi Rimini (340), Ravenna (214), Piacenza (183), Parma (129), e Ferrara (112). L'area di Forlì (102), Imola (107) e Cesena (92).

Lazio, superati i 100mila casi, età media 45 anni

Nel Lazio superati i 100 mila casi totali da inizio pandemia. L'età media è di 45 anni; i positivi sono equamente ripartiti tra maschi (50%) e femmine (50%). E' quanto reso noto nel bollettino di oggi.Il 72% è stato individuato da attività di screening e il 28% da test per sospetto diagnostico. I ricoverati con sintomi sono il 3,2% e i ricoverati in terapia intensiva sono lo 0,3%. gli attualmente positivi sono l'80%, di cui il 96% in isolamento domiciliare, i deceduti sono l'1,9% e i guariti il 18%.

In Sardegna 404 nuovi casi e 10 decessi

Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano in Sardegna 404 nuovi casi di positività al Covid 19, 251 rilevati attraverso attività di screening e 153 da sospetto diagnostico. Dieci i decessi (389 in tutto): 6 uomini e 4 donne, in un'età compresa fra i 58 e gli 89 anni. Le vittime: 5 residenti nella provincia di Sassari, 3 nella provincia del Sud Sardegna e 2 nella Città Metropolitana di Cagliari. In totale sono stati eseguiti 347.631 tamponi con un incremento di 3.932 test. Sono invece 503 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (uno in meno rispetto al dato di ieri), mentre è stabile a 70 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.610. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.856 (+129) pazienti guariti, più altri 65 guariti clinicamente. Sul territorio, di 18.493 casi positivi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza, 3.866 (+83) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.923 (+62) nel Sud Sardegna, 1.568 (+102) a Oristano, 3.128 (+23) a Nuoro, 7.008 (+134) a Sassari.