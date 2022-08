Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 45.621 nuovi casi (-28,5% sulla settimana) e 189 morti

Registrati altri otto morti in Umbria, 1.981 in tutto

Dopo i quattro di ieri sono stati registrati altri otto morti con Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, 1.981 in tutto dall’inizio della pandemia. Emerge dai dati della Regione aggiornati a mercoledì 3 agosto. I nuovi casi accertati sono 947, i guariti 1.218 e gli attualmente positivi scendono ancora, a 18.338 (279 in meno nell’ultimo giorno). Si contano quattro ricoveri in meno, 253, dei quali sei (uno in più) in terapia intensiva. Sono stati analizzati 4.023 tamponi ed il tasso di positività passa dal 21 per cento di martedì al 23,53.

In Friuli Venezia Giulia 1.316 nuovi casi, quattro decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.777 tamponi molecolari sono stati rilevati 344 nuovi contagi. Sono inoltre 4. 327i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 972 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 276. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 4 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 3 a Trieste; 1 a Pordenone. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.270 con la seguente suddivisione territoriale: 1.319 a Trieste, 2.450 a Udine, 1.014 a Pordenone e 487 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 456811 persone.

Toscana: 2.260 nuovi casi, nove i decessi

In Toscana sono 2.260 i nuovi casi Covid (451 confermati con tampone molecolare e 1.809 da test rapido antigenico), che portano il totale a 1.344.844 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.242.902 (92,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.956 tamponi molecolari e 12.004 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,2% è risultato positivo. Sono invece 3.083 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 73,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 91.494, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 683 (23 in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (due in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 4 uomini e 5 donne con un’età media di 89 anni.

Veneto, 5.505 nuovi casi e 14 vittime

Sono 5.505 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che porta il totale dei contagi in regione a 2.114.872. Lo rileva il bollettino della Regione. Si registrano anche 14 vittime, con il totale a 15.113. Scendono leggermente gli attuali positivi a 84.482, -2.313 rispetto a ieri. Lieve crescita per gli ospedali, con 1.115 ricoveri in area medica (+24) medica e 38 (+12) in terapia intensiva.

Contagi in calo ma altri cinque morti in Sardegna

Frenata dei contagi in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registrano altri 5 decessi: due donne di 91 e 97 anni e tre uomini di 61, 86 e 89 tutti residenti nella provincia del sud Sardegnsi. I nuovi casi accertati di Covid sono 1.168 (- 705), di cui 1.011 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.145 tamponi per un tasso di positività che scende dal 24 al 22,7 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 15, in calo quello dei positivi in area medica per un totale di 169 (- 3). Diminuiscono infine i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 29.414 (- 2.295).