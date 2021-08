Coronavirus, ultime notizie: Sicilia, in una settimana 72 (+60%) in intensiva

In Veneto 319 casi, tasso positività al 2,27%

Sono 319 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto ha fatto sapere Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, in occasione del punto stampa dalla sede della Protezione civile a Marghera. “Considerando i 10.725 tamponi eseguiti, si tratta di un’incidenza alla positività pari al 2,27% - ha affermato - I veneti positivi al virus e attualmente in isolamento sono 13.086”.

Basilicata, altri 75 positivi e due morti

Da mercoledì prossimo, 1 settembre, “vaccinazione libera in tutti i punti vaccinali della Basilicata”: lo ha annunciato il presidente della Regione, Vito Bardi, dopo un fine settimana durante il quale la regione è stata “ai vertici per vaccinazioni” ma ha registrato anche - secondo i dati della task force e del suo bollettino - 75 positivi su 1.503 tamponi analizzati e due morti (portando a 577 il totale delle vittime). Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 48 persone, una delle quali è in terapia intensiva.

Un nuovo decesso in Umbria, scendono i ricoveri

Andamento altalenante dei ricoveri in Umbria nei reparti covid. Oggi si registra un paziente in meno, dopo la crescita significativa di ieri. Al momento sono 57 i pazienti ricoverati per covid negli ospedali umbri, di cui sette in terapia intensiva. Va segnalata però una nuova vittima. Lo ha riferito in mattinata la regione Umbria riportando i dati aggiornati sulla situazione pandemica. Nelle ultime ventiquattro ore, complice la giornata domenicale, in cui come da consueto si riduce il numero dei tamponi effettuati, sono stati rilevati 28 nuovi positivi. Gli attualmente positivi, in diminuzione per il quarto giorno consecutivo, sono 1728.



In Valle d’Aosta terapie intensive senza ricoverati Covid

Sono vuote le terapie intensive in Valle d’Aosta: non c’è alcun ricoverato in area critica. È quanto emerge dal bollettino quotidiano sull’andamento della pandemia della Regione Valle d’Aosta. Nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi né decessi. Una persona, invece, risulta guarita. Attualmente in regione sono 119 i positivi, tutti in isolamento domiciliare.