Coronavirus ultime notizie. Gimbe: +50% casi in 7 giorni, aumentano ricoveri, intensive e decessi

Continuano a salire i nuovi casi di Covid-19, che registrano un incremento del 50,4% in una settimana. Aumentano anche i ricoveri ordinari (+25,7%) e l’occupazione delle terapie intensive (+15%). E tornano a crescere anche i decessi (+16,3%). E’ quanto rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana dal 22 al 28 giugno, rispetto alla precedente. Nel dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: +392 (+16,3%), di cui 43 riferiti a periodi precedenti; terapia intensiva: +31 (+15%); ricoverati con sintomi: +1.232 (+25,7%); isolamento domiciliare: +172.257 (+29%); nuovi casi: 384.093 (+50,4%); casi attualmente positivi: +173.520 (+28,9%). “Prosegue l'impennata dei nuovi casi settimanali - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - che si attestano intorno a 384 mila, con una media mobile a 7 giorni che sfiora quota 55 mila casi al giorno”.

Puglia : 5.314 nuovi casi, sette i morti

Oggi in Puglia si registrano 5.314 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 12.041 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 44,13% (ieri era del 24,2%). I decessi sono stati sette. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (1.621), Bat (468), Brindisi (517), Foggia (716), Lecce (1.109), Taranto (775). Sono residenti fuori regione altre 88 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 20 casi la provincia è in corso di definizione. Delle 46.805 persone attualmente positive 314 sono ricoverate in area non critica (ieri 229) e 14 in terapia intensiva (ieri 12).



In Toscana 5.068 nuovi positivi e quattro decessi

In Toscana sono 5.068 i nuovi casi Covid (988 confermati con tampone molecolare e 4.080 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.212.578 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.149.060 (94,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.352 tamponi molecolari e 16.162 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,4% è risultato positivo. I ricoverati sono 426 (31 in più rispetto a ieri), di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano anche quattro nuovi decessi.

8.557 nuovi casi in Veneto, tre i decessi

Sono 8.557 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto oggi, erano 8.441 ieri. Si conferma ancora la rapida crescita del numero delle persone attualmente positive: oggi 72.194 rispetto ai 67.392 di ieri. In crescita anche i ricoveri totali, oggi 701 rispetto ai 657 di 24 ore fa per effetto di un incremento importante di quelli in area non critica (672 contro i 629 di ieri) e di una contestuale crescita del numero dei pazienti in terapia intensiva (29 contro i 28 di ieri). Oggi, come ieri si registrano 3 decessi.

1.928 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, un decesso

Sono 1.928 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia oggi, ieri erano 1.382. Su 4.338 tamponi antigenici effettuati sono segnalati 1.322 positivi mentre su 3.343 tamponi molecolari i casi positivi sono stati 606. Il tasso di positività ogni 100 mila abitanti oggi è a 762,4, ieri era a 714,9. In crescita anche i ricoveri: 163 oggi contro i 162 di 24 ore fa a causa di un incremento dei pazienti presenti in area non critica (157 oggi contro i 155 di ieri) e della stabilità di quelli in terapia intensiva (7 oggi come ieri). Oggi si registra un decesso, ieri nessuno.