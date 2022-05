Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 7.537 casi (-23,2% sulla settimana) e 62 vittime

Campania: 824 nuovi casi e sette decessi

Sono 824 i nuovi casi di contagio registrai in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 776 sono da antigenico, 48 da molecolare. In totale sono stati processati 6.186 ta,poni di cui 4.874 antigenici, 1.312 molecolari. Sono sette i deceduti. Sono 21 i posti letto di terapia intensiva occupati (585 il totale dei disponibili); 380 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).



CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

In Puglia un morto e 518 casi

Sono 518 i nuovi casi di coronavirus rilevato oggi in Puglia su 6.046 test giornalieri registrati con una incidenza ancora in calo dell’8,5 per cento. Una persona è morta, mentre delle 27.070 persone attualmente positive, 306 sono ricoverate in area non critica (ieri erano 302) e 13 in terapia intensiva (ieri erano 12).



386 nuovi contagi in Veneto, calano i ricoveri in ospedale

Sono 386 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 maggio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Non si registrano morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.752.156, mentre gli attualmente positivi sono 28.430. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.688. Negli ospedali veneti sono ricoverate 255 persone in area medica e 13 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 57.

Costa: estate senza restrizioni, a ottobre nuovo vaccino

Sotto il profilo Covid sarà una estate tranquilla e senza restrizioni ma, per chi non lo ha fatto, occorre completare il ciclo vaccinale. Sicuramente ad ottobre avremo un vaccino aggiornato. Così in estrema sintesi il sottosegretario alla Sanità Andrea Costa, intervenuto a Rai Tg2 Italia. “Credo che ci siano le condizioni - ha detto - per una estate senza restrizioni. Ovviamente questo non vuol dire non continuare ad avere prudenza e senso di responsabilità che i cittadini hanno ampliamente dimostrato in questi due anni e mezzo di pandemia”.

Di qui l’appello a fare le terze dosi per chi non ha completato il ciclo vaccinale e le quarte dosi per i fragili e gli anziani, perchè “qualora ci fosse una recrudescenza del virus saranno più protetti”. “Siamo di fronte ad uno scenario positivo - ha continuato - come ci dimostra il dato della pressione sugli ospedali ed è importante continuare con l’attività ordinaria perchè anche essa salva vite umane”. Costa ha poi sottolineato che “sicuramente ad ottobre avremmo un vaccino aggiornato”. E conclude: “credo che andremo nella direzione di un richiamo annuale come avviene per l'influenza”.