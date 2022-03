Coronavirus, report Gimbe: “500mila casi in ultimi 7 giorni, curva non sale più”

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe “rileva nella settimana 23-29 marzo , rispetto alla precedente, una sostanziale stabilità dei nuovi casi (504.487 contro 502.773) e dei decessi (953 contro 924). La curva non sale più”. Secondo Gimbe, sono “in aumento i casi attualmente positivi (1.266.878 contro 1.200.607), le persone in isolamento domiciliare (1.256.651 contro 1.191.183), i ricoveri con sintomi (9.740 contro 8.969) e le terapie intensive (487 contro 455)”.

“Dopo due settimane di netto incremento - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - i nuovi casi settimanali sembrano essersi stabilizzati intorno a quota 500mila, con un incremento dello 0,3% e una media mobile a 7 giorni che rimane ferma intorno ai 72 mila casi. Tuttavia in questo momento è difficile fare previsioni, sia per l'eterogenea situazione a livello regionale, sia perché nelle grandi Regioni del Nord, dove risiede oltre un terzo della popolazione italiana, non si vedono al momento segnali di consistente circolazione virale”. Infatti, secondo il report, “nella settimana 23-29 marzo si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 10 Regioni e un decremento in 11: dal +17,8% della Provincia Autonoma di Trento al -16% dell'Umbria (tabella 1). In 55 Province si registra un incremento percentuale dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente, in 52 un decremento”.

Puglia: 7129 casi e 16 morti, incidenza al 19%

Sono 7.129 i nuovi casi di coronavirus registrati in Puglia su 36.781 test giornalieri eseguiti, con l’incidenza che sale al 19,3% (ieri era al 18,5%). Le vittime sono 16. Delle 118.596 persone attualmente positive, 656 (ieri erano 671) sono ricoverate in area non critica e 38 in terapia intensiva (ieri erano 36).

In Friuli Venezia Giulia 1.004 nuovi casi e tre decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 9.952 test e tamponi sono state riscontrate 1.004 positività al Covid 19, pari al 10,08%. Nel dettaglio, su 4.854 tamponi molecolari sono stati rilevati 426 nuovi contagi (8,78%); su 5.098 test rapidi antigenici 578 casi (11,34%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 5 (-4), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136 (+6). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi si registrano anche i decessi di tre persone, tra i 72 e i 98 anni, morte in ospedale. Il numero complessivo dei decessi ammonta a 4.919.

7.720 nuovi contagi in Veneto, 11 morti

Sono 7.720 i nuovi contagi da coronavirus oggi 31 marzo in Veneto (ieri erano 7.874), secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 11 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.490.702, mentre gli attualmente positivi sono 81.073. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.153. Negli ospedali veneti sono ricoverate 559 persone in area medica (ieri erano 547) e 35 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 121 (ieri erano 119). Nella giornata di ieri sono state somministrate 2.171 dosi di vaccino.