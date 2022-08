Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.265 nuovi casi e 128 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 36.265 i nuovi positivi segnalati al coronavirus oggi dal ministero della Salute, con 228.707 tamponi effettuati e, quindi, un tasso di positività del 15,86%. I casi, rispetto a mercoledì della scorsa settimana, risultano in aumento del 14,39%. I morti nelle 24 ore sono stati 128; ieri erano stati 70. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 288, con 22 ingressi del giorno; ieri erano rispettivamente 299 e 18. Nei reparti ordinari con sono ricoverati 7.339 pazienti sintomatici; ieri erano 7.544. 827.133 persone risultano in isolamento domiciliare, mentre gli attualmente positivi sono 834.760.

Nelle regioni

Oggi la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi è il Veneto (4.939), seguito da Lombardia (4.654), Campania (3.143), Lazio (2.781), Sicilia (2.772) e Puglia (2.456). Con meno di 100 nuovi contagiati c’è solo la Valle d’Aosta (88).

In Toscana 1.800 nuovi casi e 14 decessi

In Toscana sono 1.362.889 i casi totali di positività al coronavirus, 1.800 in più rispetto a ieri (222 confermati con tampone molecolare e 1.578 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.267.553 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.144 tamponi molecolari e 11.801 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,9% è risultato positivo. Sono invece 2.529 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 71,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 84.758, +0,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 444 (4 in meno rispetto a ieri), di cui 19 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 14 nuovi decessi: 7 uomini e 7 donne con un’età media di 85,5 anni. L’età media dei 1.800 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (8% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 10% ha 80 anni o più).

In Abruzzo 1.308 nuovi positivi e 5 morti

Sono 1.308 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 527.007. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi (di età compresa tra 70 e 89 anni) e sale a 3.592. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 498.224 dimessi/guariti (+1.626 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.191 (-323 rispetto a ieri). Di questi, 217 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.467 tamponi molecolari (2.440.889 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 6.003 test antigenici (4.201.643). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

4.939 nuovi casi in Veneto, 902 ricoveri, 4 decessi

Sono 4.939 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto oggi; ieri erano stati 914. Continua a ridursi il numero degli attualmente positivi in regione: oggi 55.353 contro i 57.062 di ieri.

In calo anche il numero dei ricoverati complessivi: 902 oggi rispetto ai 921 di 24 ore fa. Un fenomeno causato da una riduzione dei ricoveri in area non critica (864 oggi rispetto ai 880 di ieri) e da un calo delle terapie intensive (38 oggi contro i 41 di ieri).

Il numero dei decessi di oggi si attesta a 4, ieri era stato 1.