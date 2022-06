Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.573 nuovi casi e 64 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 36.573 i nuovi positivi al coronavirus alle 16 di giovedì 16 giugno e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 8.802.103. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 64 così da totalizzare le 167.617 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 600.781 e di questi 4.303 ricoverati con sintomi (+85 giorno su giorno) e 192 in terapia intensiva (+3 con 20 ingressi giornalieri). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 596.286. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 194.676 tamponi effettuati contro i 195.439 del giorno precedente. Il tasso di positività sale al 18,7%, in aumento rispetto al 16,3% di mercoledì.

Lombardia, 5.438 nuovi casi e sette morti

A livello delle singole regioni, è la Lombardia quella che presenta il maggior numero di casi giornalieri: sono 5.438. Nelle 24 ore si contano sette morti. Gli attualmente positivi lombardi sono 66.986 di cui 505 ricoverati con sintomi e 18 persone in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono poi 66.463 soggetti.

Lazio, 4.636 contagi e tre decessi

Seconda regione per numero di contagi giornalieri è il Lazio (4.636). Qui sono 116.808 le persone attualmente positive a Covid-19 di cui 503 ricoverati, 36 in terapia intensiva e 116.269 in isolamento domiciliare. Tre i decessi registrati nelle 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 1.494.659, i morti 11.401, su un totale di 1.622.868 casi esaminati.

In Emilia Romagna 3.676 casi e cinque morti

Terza regione per numero di contagi giornalieri è invece l’Emilia Romagna: i nuovi positivi sono 3.673, dato che però tiene conto anche dei casi registrati martedì a Piacenza, Parma e Imola che non erano stati comunicati. Sono stati individuati sulla base di circa 13mila tamponi. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva che sono 28, tre in più di mercoledì, mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 687 (+15). Si contano ancora cinque morti: si tratta di una donna di 78 anni e di due uomini di 94 e 97 nel Bolognese, di un un uomo di 98 anni nel Parmense e di una donna di 89 anni di Forlì.



Dove eravamo rimasti

Erano 31.885 i nuovi contagi da coronavirus di mercoledì 15 giugno, rilevati attraverso 195.439 tamponi. Le vittime ammontavano a 48. Stabili gli attuali positivi 603.885 (martedì 603.882), così come i ricoverati 4.218 (martedì 4.199 ) e le terapie intensive 189 (martedì 183). Il tasso di positività si attestava al 16,31% contro il 17,27% del giorno precedente.