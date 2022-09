Coronavirus, ultime notizie: in Italia 36.632 nuovi casi e 48 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 36.632 i nuovi positivi al coronavirus alle 17.14 di mercoledì 28 settembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 22.395.282. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 48 così da totalizzare le 177.024 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 459.373 e di questi 3.715 ricoverati con sintomi (+62) e 139 in terapia intensiva (+11). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 459.373. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 198.918 tamponi effettuati contro i 243.421 di martedì 27 settembre. Il tasso di positività si attesta al 18,4 per cento.

Lombardia, 6.546 casi e 6 morti

La Lombardia è la regione in cui si registra il maggior numero di casi giornalieri: 6.546. Gli attualmente positivi sono 48.012 di cui 517 riceverati con sintomi e 8 persone in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare sono 47.486. Nelle 24 ore, in regione, si contano poi 6 persone morte in stato di positività.

In Veneto 5.202 contagi e 4 vittime

Sono 5.202 in nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, seconda regione a livello nazionale per numero di contagi. Il totale da inizio pandemia sale a 2.266.373. Sono inoltre 4 le vittime, con il totale a 15.474. Aumentano di conseguenza anche i numeri sugli attuali malati, che sono 44.617, 2.659 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Risalgono (+26) i ricoveri in area medica, che sono 538 e quelli in terapia intensiva (+4) per un totale di 22.

In Piemonte 3.415 casi e zero morti

Terza regione d’Italia per numero di contagi giornalieri stavolta è il piemonte, dove si registrano 3.415 casi. Nessun morto nelle 24 ore. Gli attualmente positivi sono 37.865 di cui 295 ricoverati con sintomi e 5 in terapia intensiva.

Dove eravamo rimasti

Erano 44.878 i nuovi casi di coronavirus e 64 i morti registrati martedì 27 settembre. I 243.421 tamponi processati facevano rilevare un tasso di positività pari al 18,4 per cento. Calavano i pazienti in terapia intensiva, 128 in totale e due in meno rispetto al giorno precedente. Aumentavano i ricoveri, 192 in più di lunedì, e 3.653 in totale.