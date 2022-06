Coronavirus ultime notizie. Locatelli (Css): “Solo 35% immunodepressi ha ricevuto quarta dose”

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Solo il 35% degli immunodepressi ha ricevuto la quarta dose del vaccino anti-Covid e solamente il 16% degli over della fascia 60-79 con comorbidità ha ricevuto la seconda dose di richiamo. Loro devono essere ulteriormente protetti. Non è stato un fallimento ma non ha avuto l'adesione e l'applicazione auspicata. In questo senso il compito dei medici di medicina generale e degli specialisti è fondamentale”. Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità (Css), ospite del ”Live In” di SkyTg24.

Per Locatelli la diffusione del Covid è “in netta riduzione, ma la pandemia non è finita”. La circolazione del Coronavirus è in “netta riduzione. Gli indicatori della pandemia migliorano: si sono abbassati l'indice di occupazione dei posti letto in ospedale e l'indice di trasmissibilità”, ha detto Locatelli. La situazione è “sotto controllo, ma da monitorare. La pandemia non è però finita, stiamo andando verso l'endemicità del virus”.

Nelle Marche 548 positivi e due vittime in ultime 24 ore

Sono 548 i positivi al Covid registrati oggi nelle Marche, a fronte di 2.535 tamponi, tra i quali 2.171 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività è pari al 25,2%, mentre l’incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti si attesta a 178,13. Lo annuncia il servizio sanitario regionale. Nelle ultime 24 ore, si registrano due vittime correlate al Covid: si tratta di due uomini, uno di 70 anni di Ascoli Piceno e uno di 86 anni di Fano (Pesaro Urbino). Entrambi avevano patologia pregresse. Il totale delle vittime nelle Marche, da inizio pandemia, sale così a 3.917.



Sardegna: 890 nuovi positivi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 890 ulteriori casi confermati di positività al Covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 5157 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 116, due in meno di ieri. 12618 sono i casi di isolamento domiciliare, 346 in meno rispetto a ieri. Si registra il decesso di un uomo di 97 anni, residente nella provincia di Sassari.



In Toscana 1.392 nuovi casi e un decesso

In Toscana sono 1.392 i nuovi casi Covid (233 confermati con tampone molecolare e 1.159 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.154.838 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.119.113 (96,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.250 tamponi molecolari e 8.999 tamponi antigenici rapidi. Oggi si registra un solo nuovo decesso: un uomo di 71 anni.