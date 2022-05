Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 47.039 casi (-46,5% sulla settimana) e 152 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

I DATI DEL CONTAGIO

Sono 47.039 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 15.032 in meno rispetto ai 163.889 rilevati ieri. Si tratta di un calo di -46,5% sulla settimana. La rilevazione si basa su 335.275 tamponi contro i 411.047 del giorno precedente (vengono considerati sia test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il numero dei tamponi si riflette sulla percentuale di positività sul totale dei test fatti: il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si attesta così al 14%, in lieve crescita rispetto al dato registrato martedì (15,1%).

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile alle 17.30 di oggi, mercoledì 4 maggio, conta anche 152 vittime, una in meno rispetto alle 153 registrate ieri. Il totale delle vittime rilevate dall'inizio dell'emergenza Covid ha raggiunto così quota 164.041.

Questo invece il quadro relativo ai soggetti presi in carico dal sistema sanitario: il totale dei ricoverati per Covid nei reparti di terapia intensiva è pari a 371 unità (+5 rispetto a ieri, quando erano in totale 366), mentre sono 9.614 i soggetti ricoverati con sintomi del Coronavirus nei reparti ordinari (-81, erano 9.695 nella precedente rilevazione). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.177.085 (-12.814, erano 1.189.899). Nel complesso, le persone attualmente positive si mantengono ben al di sotto quota 1,2 milioni: sono infatti 1.187.070. Il totale dei soggetti dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 15.282.800. I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 16.633.911.

In Emilia Romagna 4.306 nuovi casi, ancora 37 morti

Sono 4.306 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna sulla base di circa 21mila tamponi. Pesante il bilancio delle vittime: sono infatti 27 i morti, fra loro anche una donna di 31 anni in provincia di Piacenza e un uomo di 60 anni nel Modenese. I casi attivi rimangono sempre attorno ai 55mila, con il 97,5% dei quali in isolamento domiciliare perchè non necessitano di particolari cure. Negli ospedali ci sono 32 pazienti in terapia intensiva (due in più rispetto a ieri), mentre i positivi negli altri reparti Covid sono 1.331 (38 in meno).

Toscana: 2.521 nuovi casi e 13 decessi

In Toscana sono 2.521 i nuovi casi Covid (661 confermati con tampone molecolare e 1.860 da test rapido antigenico), che portano il totale a 1.106.846 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.050.707 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.112 tamponi molecolari e 16.128 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 3.704 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 46.247, -2,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 592 (24 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano anche 13 nuovi decessi.