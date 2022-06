Coronavirus, oggi in Italia altri 15.082 casi (+1,7% sulla settimana) e 27 vittime

Sardegna: 452 nuovi casi e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 452 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 399 diagnosticati da test antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3139 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (2 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 115 (1 in meno di ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 12404 (214 in meno di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 77 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.







In Umbria ricoverati tornano sotto quota cento

Tornano a essere meno di 100 i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Sono infatti 98 a oggi, contro i cento di sabato, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle terapie intensive e non vengono segnalati morti legati al virus. È quanto si evince dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 335 nuovi positivi e 403 guariti. Gli attualmente positivi scendono quindi a 6.766, 68 in meno. Sono stati analizzati 2.119 tra tamponi molecolari e test antigenici, con un tasso di positività del 15,8 per cento (era 19,77 domenica della scorsa settimana).

Oggi in Abruzzo 355 nuovi positivi e nessun decesso

Oggi in Abruzzo sono 120 i guariti dal virus e 355 i nuovi positivi al Covid-19. Nelle ultime 48 ore non si registra alcun caso di decesso in regione. Da ieri sono stati eseguiti 1.162 tamponi molecolari e 2.434 test antigenici. In tutto il corso della pandemia da Coronavirus sono 386.441 i guariti. Sono 18.172 gli attualmente positivi (235 in più da ieri). Sono 179 i ricoverati, negli ospedali abruzzesi, in area medica covid, cinque in meno da ieri. Restano quattro le persone in cura nei reparti di terapia intensiva, il dato è invariato da ieri.

Omicron, sottovariante BA.5 più contagiosa delle altre

La sottovariante BA.5 è più trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti di Omicron a causa di almeno due mutazioni che le permettono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace. I dati sono pubblicati sulla piattaforma BiorXiv, che accoglie studi non ancora sottoposti alla revisione della comunità scientifica, e sono il risultato di una ricerca condotta in Giappone e coordinata da Izumi Kimur, dell’Univesità di Tokyo. “Questo spiegherebbe l’aumento dei casi in Portogallo - dice il virologo Francesco Broccolo, dell’Università Bicocca di Milano - e indica che è davvero prematuro affermare che il virus SarsCoV2 si stia indebolendo”.