Coronavirus, ultime notizie: in Italia 5.315 nuovi casi e 49 morti. Lieve calo degli attualmente positivi

Sono 5.315 i nuovi positivi al coronavirus alle 16.45 di domenica 5 settembre e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 4.571.440 (+0,11% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 49 così da totalizzare le 129.515 unità da febbraio 2020 a questa parte (+0,03%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia calano a 136.702 (-0,24%) e di questi 4.216 ricoverati con sintomi (12 in più giorno su giorno, +0,28%) e 572 in terapia intensiva (tre in più, +0,52%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 131.914. Dimessi e guariti, nelle 24 ore, sono 5.602. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 259.756 tamponi effettuati contro i 331.350 di sabato 4 settembre. Il tasso di positività sale al 2%, rispetto all’1,8% del giorno precedente.

In Sicilia 1.024 nuovi casi e dieci morti

A livello delle singole regioni, la Sicilia si conferma quella con il maggior numero di contagi giornalieri: se ne contano 1.024 a fronte di dieci morti. Sull’isola gli attualmente positivi sono 28.462 di cui 845 ricoverati con sintomi, 120 in terapia intensiva e 27.497 in isolamento domiciliare.

Veneto, 573 contagi e due decessi

Resta sempre alto il conteggio quotidiano di nuovi casi Covid in Veneto, seconda regione nazionale per numero di contagi giornalieri. Sono 573 i positivi scoperti nelle ultime 24 ore con i tamponi (sabato erano stati 645), per un totale di infetti che dall’inizio dell’epidemia raggiunge 458.193. Lo riferisce il bollettino della Regione. Si registrano anche due vittime per un dato complessivo di .11.700 decessi. Tornano a crescere gli attuali positivi, 13.210 (+244), e sale anche il dato dei ricoveri ospedalieri in area non critica, 227 (+7). In calo invece i ricoverati in terapia intensiva, 49 (-2).

Emilia Romagna, 497 casi e sette decessi

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 414.548 casi di positività, 497 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 24.234 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L’Emilia è la quarta regione per numero di contagi giornalieri, dopo la Toscana, dove si sono contagiate 557 persone. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è del 2 per cento. Si registrano sette decessi. In totale, dall’inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.383.

Lazio, 417 casi e due morti

Su circa 6 mila tamponi molecolari nel Lazio e oltre 11mila test antigenici per un totale di quasi 17 mila test, si registrano 417 nuovi casi positivi (+13), due i decessi (-6), 449 i ricoverati (+1), 63 le terapie intensive (-2) e 561 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,4%. I casi a Roma città sono a quota 232.