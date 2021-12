Coronavirus, ultime notizie. Nuovo record di contagi giornalieri: in Italia 54.762 casi e 144 morti

Piemonte, 3.756 nuovi casi

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 3.756 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.395 dopo test antigenico), pari al 6,2% di 60.530 tamponi eseguiti, di cui 48.701 antigenici. Dei 3.756 nuovi casi gli asintomatici sono 2.699 (71,9%). I casi sono così ripartiti: 2.452 screening, 980 contatti di caso, 324 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 452.043, così suddivisi su base provinciale: 36.406 Alessandria, 21.767 Asti, 14.620 Biella, 64.132 Cuneo, 34.972 Novara, 240.176 Torino, 16.011 Vercelli, 16.595 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.908 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 5.456 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

In Emilia Romagna 3.441 nuovi casi

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 505.738 casi di positività, 3.551 in più rispetto alla Vigilia di Natale, su un totale di 42.016 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti dal 24 dicembre è dell’8,4%.

Toscana, 3.438 nuovi casi: è record dall’inizio della pandemia

I nuovi casi registrati in Toscana nelle 24 ore sono 3.438 su 54.292 test di cui 18.707 tamponi molecolari e 35.585 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,33% (30,5% sulle prime diagnosi). Il dato odierno dei nuovi casi stabilisce un nuovo record dall’inizio della pandemia, superando la performance registrata il 7 novembre 2020 quando i nuovi positivi in 24 ore furono 2.787. Rispetto al giorno precedente il numero dei nuovi casi è leggermente superiore (erano 3.337), più alto anche il numero dei test effettuati.

In Puglia 1.671 positivi e quattro morti

Sono 1.671 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia, secondo il bollettino della regione. Si registrano altri 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 40.295 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti: Provincia di Bari 497; Provincia di Bat 141; Provincia di Brindisi 263; Provincia di Foggia 239; Provincia di Lecce 332; Provincia di Taranto: 152; Residenti fuori regione 42; Provincia in definizione 5. Le persone attualmente positive sono 10.864. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 172. In terapia intensiva, invece, si trovano 25 persone.

Friuli, 1.072 contagi e otto decessi

In Friuli Venezia Giulia su 10.275 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.072 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 10,4 per cento. Si registrano poi i decessi di 8 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 27, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti scendono a 259.