Coronavirus, ultime notizie: in Italia 5.506 nuovi casi e 149 morti

Basilicata, 68 contagi e due decessi

In Basilicata sono stati analizzati 1.253 tamponi molecolari: 68 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 66 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori due decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 548. Sono 97 (12 in meno di martedì) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali solo sei (tre in meno del giorno precedente) in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 190 nuove guarigioni (in totale 20.048), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 4.732 a 4.606 (4.509 in isolamento domiciliare).

Valle d’Aosta, 23 positivi e due morti

Sono 23 i nuovi casi di coronavirus emersi in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore e due i morti per un totale di 471 dall’inizio della pandemia. I contagi totali ammontano a 11.425, mentre gli attuali positivi sono 354 (-33). I guariti crescono di 54 unità, 10.600 complessivamente, e sono 544 i tamponi analizzati, 124.827 in totale. Lo riporta il bollettino della Regione.

Dove eravamo rimasti

Erano 4.452 nuovi casi di martedì 18 maggio, giorno in cui si registravano 201 decessi. Gli attualmente positivi censiti ammontavano a 315.308. Le terapie intensive si attestavano a 1.689 unità mentre i ricoverati con sintomi erano 11.539. A livello regionale si registravano in Lombardia e Campania 598 casi, mentre in Piemonte 437 nuove positività.

