Coronavirus, ultime notizie: in Italia 56.386 nuovi casi e 40 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Sono 56.386 i nuovi positivi al coronavirus alle 16 di sabato 25 giugno e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 8.850.085. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 40 così da totalizzare le unità da febbraio 2020 a questa parte 168.058. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 703.479 e di questi ricoverati con sintomi 5.342 (+137 giorno su giorno) e 225 in terapia intensiva (stabili). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 697.912. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 258.456 tamponi effettuati contro i 238.069 del giorno precedente. Il tasso di positività si attesta al 21,8%, in calo rispetto al 23,5% di venerdì.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Lombardia, 8.115 casi e 12 morti

A livello delle singole regioni la regione com maggiori contagi giornalieri è la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si contano 8.115 casi. I morti, giorno su giorno, sono 12. Gli attualmente positivi in terra lombarda sono 77.239 di cui 702 ricoverati con sintomi e 17 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 76.517.

Loading...

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Lazio 6.992 casi e 5 vittime

Seconda regione per numero di casi giornalieri è il Lazio, dove su 4.088 tamponi molecolari e 26.769 tamponi antigenici per un totale di 30.857 tamponi effettuati, si registrano 6.992 nuovi casi positivi (-50), sono 5 i decessi (+2), 554 i ricoverati (-10). A quota 54 le persone ricoverate belle terapie intensive e 5.771 in più i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 22,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.084.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

Veneto, 6.613 contagi e 3 decessi

Terza regione per numeri di casi giornalieri è il Veneto, dove sale ulteriormente il numero dei nuovi contagi toccando quota 6.613. Sono tre le vittime. Resta elevato, quindi, il trend di crescita dei nuovi positivi rispetto ai dati delle scorse settimane. Il totale delle infezioni dall’inizio dell’epidemia sale a 1.826.680, quello dei decessi a 14.783. Prosegue l’aumento degli attuali positivi, che ora sono 56.321 (+3.241). Peggiora il numero delle ospedalizzazioni: i ricoverati in area medica salgono a 549 (+16), quelli in terapia intensiva, 26 (+4).

Dove eravamo rimasti

Erano 55.829 i nuovi casi di positività di venerdì 25 giugno, 337 in meno rispetto ai 56.166 rilevati il giorno precedente. A quota 51 le vittime, 24 in meno rispetto alle 75 registrate giovedì. Il totale dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva era pari a 225 persone, mentre risultavano 5.205 soggetti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari. Le persone in isolamento domiciliare erano 672.748. Nel complesso, il numero di soggetti attualmente positive si attestava a quota 678.178.