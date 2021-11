Coronavirus, ultime notizie: in Italia 7.975 nuovi casi e 65 morti

In Sardegna 98 casi e un decesso

In Sardegna si registrano 98 ulteriori casi confermati di positività, sulla base di 1.335 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.684 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 ( 2 in più rispetto a domenica). I pazienti ricoverati in area medica sono 67 (5 in più). 2.620 sono i casi di isolamento domiciliare ( 30 in più). Si registra il decesso di una donna di 88 anni.

Abruzzo, 39 casi e tre morti

Nel teramano si registrano tre decessi per coronavirus che fanno salire a 2.589 il bilancio regionale dei deceduti, dall’inizio della pandemia, a causa del Covid 19. Nelle ultime 24 ore in regione sono 174 i guariti e 39 i nuovi positivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.173, rispetto a domenica sono 138 in meno. Sono 3 in più , esattamente 109, i pazienti ricoverati in ospedale in area medica in queste ultime 24 ore, 10 sono ricoverati in terapia intensiva, da domenica uno in più. Altri 4.054 sono in isolamento domiciliare, sono 142 in meno dal giorno precedente sotto sorveglianza attiva da parte delle 4 aziende sanitarie locali abruzzesi.

Valle d’Aosta, dieci casi e nessun morto

Sono 10 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 254 ore per un totale di 13.104 da inizio pandemia: nessun decesso è stato registrato nello stesso arco temporale. È quanto emerge dal bollettino della Regione. In aumento i ricoveri in reparto, passati dai 18 del giorno precedente agli attuali 20, stabile il dato delle intensive a uno mentre calano le persone in isolamento domiciliare a 607 (domenica erano 611). Sono infine 12 i guariti.



Basilicata, tre casi e un morto

Sono 3 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 221 tamponi molecolari processati. Lo comunica la task force della Regione Basilicata. Nella stessa giornata si sono registrate 9 guarigioni (delle quali 8 relative a residenti in Basilicata). Inoltre, si è registrato il decesso nell’ospedale San Carlo di Potenza di una persona residente a Stigliano.

Dove eravamo rimasti

Erano 12.932 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati domenica 28 novembre, 55 in più rispetto al giorno precedente. Il dato nazionale si basava su 512.592 tamponi effettuati, per un tasso di positività del 2,5%, in crescita rispetto al dato registrato sabato (2,1%). Erano poi 47 i morti, in calo rispetto ai 90 di sabato, in parte a causa di un riconteggio dei decessi comunicato da diverse Regioni. Il totale delle vittime rilevate dall’inizio dell’emergenza Covid raggiungeva così quota 133.674.