Coronavirus, i numeri di oggi: 347 contagi e 13 morti in più rispetto a ieri. Superati i 250.000 casi totali I dati aggiornati all’8 agosto

Mascherine e distanziamento sociale su un tram a Milano. (ANSA/ MOURAD BALTI TOUATI)

Oggi in Italia i nuovi contagiati sono 347, in calo rispetto ai 552 registrati ieri. I morti in totale sono 35.203, 13 in più rispetto a ieri, quando le vittime in più rispetto al giorno precedente erano state 3. I nuovi tamponi effettuati sono stati 53.298, in calo rispetto a ieri (59.196). I ricoverati con sintomi sono 771 (8 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 43 (ieri 42). I casi totali registrati dall’inizio della pandemia superano i 250mila, per la precisione 250.103.

Lazio, 20 nuovi casi e un decesso

«Oggi registriamo 20 casi e un decesso. Di questi sei sono casi di importazione: tre casi di rientro dalla Romania, un caso dagli Stati Uniti, un caso da Albania e un caso dall’India». Così l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.«Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24 ore e si tratta di un sacerdote di rientro dagli Stati Uniti è in corso l'indagine epidemiologica. Si registra un decesso di una donna di 90 anni al Gemelli - prosegue l'assessore- Nella Asl di Rieti un caso e riguarda un bambino di 8 anni, avviata l'indagine epidemiologica e si stanno effettuando i tamponi presso il centro estivo frequentato».

In Lombardia 78 positivi e 3 decessi

Con 6.382 tamponi effettuati, sono 76 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia (di cui 11 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico). Sono diminuiti i ricoveri: sono 9 in terapia intensiva (numero invariato) mentre sono 162 negli altri reparti, con una diminuzione di otto. Sono invece stati 3 i decessi, che porta il totale complessivo a 16.832. Fra le Province, 24 casi sono stati registrati a Milano ( di cui 9 in città), 20 a Mantova, 7 a Bergamo e Varese, 5 a Brescia. Nessuno a Pavia e Lecco.

Piemonte, +31 contagi

Sono trentuno i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi in Piemonte. Venticinque sono asintomatici. Per ventiquattro occorrenze si tratta di “contatti di caso”. È quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione sulla base delle segnalazioni dell'Unità di crisi. Il totale dall'inizio dell'epidemia è di 31.830. Oggi non sono stati comunicati decessi: il totale resta dunque 4.136. Invariato è anche il numero (3) dei ricoverati in terapia intensiva. I tamponi diagnostici finora processati sono 519.034.

44 nuovi casi in Emilia-Romagna, due le vittime

In Emilia-Romagna si contano 44 nuovi casi di coronavirus rispetto a ieri, di cui 30 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali, e 14 sintomatici. I numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia, con 10 nuovi casi, di cui 8 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati (non in terapia intensiva). La metà dei nuovi contagiati reggiani è legata a casi di giovani rientrati dalle vacanze da Croazia e Grecia. Si registrano due nuovi decessi, uno in provincia di Bologna e l'altro nel reggiano; il numero totale sale dunque a 4.294.