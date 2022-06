Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 22.361 casi (+21,6% sulla settimana) e 80 vittime

In Veneto 1.966 nuovi casi e quattro decessi

Sono 1.966 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, erano 2.468 ieri. In crescita, anche oggi, il numero complessivo delle persone attualmente positive: oggi i veneti affetti da Covid-19 sono 26.802, ieri erano 26.315. Cala invece il numero dei ricoveri totali, oggi a 508 rispetto ai 512 di 24 ore fa per effetto di una riduzione dei ricoveri in area non critica (484 contro i 486 di ieri) e di un contestuale calo del numero dei pazienti in terapia intensiva (24 oggi contro i 26 di ieri). In contrazione anche il numero dei decessi: quattro oggi contro i sei di ieri.



Toscana, 1.273 nuovi casi e altri due morti

Altri 1.273 nuovi casi e altri due morti per Covid nelle 24 ore in Toscana secondo il consueto rapporto quotidiano della Regione. Le ultime vittime sono state a Pisa e a Livorno e portano il totale dei decessi a 10.116 persone dall’inizio della pandemia. Coi nuovi casi sale a 1.158.838 il totale dei positivi (+0,1% sul totale del giorno precedente). Anche i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.124.980 (97,1% dei casi totali). I guariti delle 24 ore sono stati 1.194 secondo il tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 23.742 (+0,3% su ieri).

Calabria, 503 nuovi contagi e due morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 503 i nuovi contagi registrati (su 4.006 tamponi effettuati), +1.068 guariti e 2 morti (per un totale di 2.625 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -567 attualmente positivi, +1 ricoveri (per un totale di 157) e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6).

In Abruzzo 486 nuovi positivi e due decessi

Sono 486 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 409.305.Il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 3.342.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388.732 dimessi/guariti (+781 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 17.231 (-298 rispetto a ieri). Di questi, 172 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 3 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Fiaso: -16,3% ricoveri, trend calo da oltre un mese

Scende ancora la curva dei ricoveri Covid negli ospedali. Il trend di calo sembra essersi consolidato: per la quinta settimana consecutiva diminuisce il numero di pazienti ricoverati nelle aree Covid, sia nei reparti ordinari sia nelle terapie intensive, del 16,3%.Emerge dal report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso) dell’8 giugno.Nei reparti Covid ordinari la riduzione settimanale è al 15,9%. Nelle rianimazioni il numero dei ricoverati scende del 24,2% e si registra un incremento dei pazienti no vax che risultano a oggi il 40% di chi occupa un posto letto in terapia intensiva.