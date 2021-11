Coronavirus, ultime notizie in Italia. Osservatorio influenza: vaccini importanti per proteggere tutti

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Toscana 263 nuovi positivi e tre decessi

In Toscana sono 263 i nuovi casi Covid (251 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che portano a 292.182 il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.235 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.757 tamponi molecolari e 6.932 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 4.215 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,2% è risultato positivo. I ricoverati sono 305 (7 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano anche tre nuovi decessi.



438 positivi e un decesso in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.065 tamponi molecolari sono stati rilevati 424 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,43 per cento. Sono inoltre 5.944 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,24%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 83 anni di Trieste, morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 122. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.



Tornano a scendere i positivi in Umbria

Dopo diversi giorni di curva in crescita, torna a scendere il numero dei positivi al Covid-19 in Umbria, complice anche il minor numero di tamponi effettuato, come di consueto, la domenica. Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati rilevati 12 nuovi positivi, su un totale di circa 3.800 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta a 0,31 per cento. A fronte di 48 guariti, il numero degli attualmente positivi si riduce a 1381, in calo di 37 unità. Numeri in calo anche sul fronte ospedalizzazioni. Risultano infatti ricoverati 46 pazienti, due in meno rispetto a ieri, di cui sei, dato invariato, in terapia intensiva. Da registrare un nuovo decesso, che porta a 1.469 il numero di vittime in Umbria da inizio pandemia.



Nel fine settimana in Basilicata 25 nuovi positivi

Venticinque dei 522 tamponi esaminati in Basilicata nel passato fine settimana sono risultati positivi: lo ha reso noto il bollettino della task force regionale, che parla anche di 15 nuovi guariti e 25 ricoverati in ospedale (ma nessuno in terapia intensiva). Le persone in isolamento domiciliare sono 854: non si sono registrati altri decessi. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ne sono state somministrate 2.018: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 433.726 (78,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 406.838 (73,5 per cento). La terza dose è stata somministrata a 10.554 persone.



Marche, incidenza sale a 66,27 e 94 ricoverati (+6)

Sale ancora l’incidenza di positivi al coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche (da 64,40 a 66,27) con i 73 contagi rilevati in un giorno. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Balzo anche dei ricoverati che raggiungono quota 94 (+6) di cui 24 in terapia intensiva (+1) e 27 in Semintensiva (+4) oltre a 43 nei reparti non intensivi (+1). È deceduto un 89enne di Vallefoglia (Pesaro Urbino) e il totale delle vittime raggiunge i 3.115.