Coronavirus ultime notizie in Italia. Via libera Cts Aifa a terza dose vaccino, si parte da immunodepressi

È arrivato l’atteso via libera della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla terza dose di vaccino anti-Covid. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, si partirà alla fine di settembre con i pazienti immunodepressi (ad esempio i trapiantati, chi è in terapia oncologica o in trattamento per sclerosi multipla), ma la terza dose detta “booster” - una sorta di richiamo vaccinale - riguarderà anche gli anziani in Rsa e gli operatori sanitari più a rischio di esposizione al contagio. Per quanto riguarda il resto della popolazione, l’Aifa attenderà le conclusioni dell’Agenzia europea del farmaco Ema sulla questione della terza dose, che potrebbero arrivare tra un mese.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 240 nuovi contagi e un decesso

Sono 240 i nuovi contagi Covid registrati in Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore: su 5.528 tamponi molecolari sono stati rilevati 218 nuovi contagi (tra cui 7 migranti/richiedenti asilo, 6 nell’area triestina e uno nell’udinese) con una percentuale di positività del 3,94 per cento. Sono inoltre 3.981 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 22 casi (0,55%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 89 anni di Nimis, ricoverato all’ospedale di Udine. Scendono a 12 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 51 gli ospedalizzati in altri reparti.Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

Veneto: 705 nuovi casi e due morti

In Veneto sono 705 i nuovi positivi al Coronavirus in Veneto su 45.213 tamponi molecolari e antigenici rapidi con un tasso di positività dell’1,56 per cento. I morti sono 11.706 in totale (+2). I positivi di oggi sono 13.162 in isolamento, con quasi 460mila casi da inizio pandemia. I ricoveri totali con sintomi sono 297, 1 in più nelle ultime 24 ore.

In Abruzzo oggi 123 nuovi positivi e 98 guariti

Sono 123 (di età compresa tra 1 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 79.785. Nel totale è stato inserito anche un caso risalente alle scorse settimane e precedentemente non segnalato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.534. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.061 dimessi/guariti (+98 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.190 (+26 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 422 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche.



In Basilicata 44 positivi e due decessi

Quarantaquattro degli 814 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che ieri sono stati registrati anche due decessi, uno di una persona residente in regione (il totale delle vittime lucane dall’inizio della pandemia è di 580). Inoltre sono state registrate altre 54 guarigioni, 49 di persone residenti in Basilicata (in totale 26.619). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 49, quattro in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.356, dei quali 1.307 in isolamento domiciliare.