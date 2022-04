Coronavirus, ultime notizie: in Italia 87.940 nuovi casi e 186 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 87.940 i nuovi positivi al coronavirus alle 17.21 di mercoledì 27 aprile e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 16.279.754. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 186 così da totalizzare le unità 163.113 da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 1.234.676 e di questi 10.155 ricoverati con sintomi (-173 rispetto al giorno precedente) e 394 in terapia intensiva (15 in meno, giorno su giorno). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 1.224.127. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 554.526 tamponi effettuati contro i 182.675 del giorno precedente. Il tasso di positività è al 15,8%, in calo rispetto al 16,2% di martedì 26 aprile.

In Lombardia 13.110 casi e 26 morti

La regione in cui si registra il maggior numero di casi giornalieri è la Lombardia, a quota 13.110 nuovi contagi. Qui i decessi, nelle 24 ore, sono stati 26. Gli attualmente positivi sono 157.106 di cui 1.215 ricoverati con sintomi e 37 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare, invece, sono 155.854.

Campania, 10.785 positivi e 5 decessi

La seconda regione per numero di casi giornalieri è la Campania, dove nelle 24 ore ci sono stati 10.785 positività. I decessi delle 24 ore sono stati cinque. In regione si registrano 171.385 attualmente positivi di cui 751 ricoverati con sintomi e 40 pazienti in terapia intensiva. In Isolamento domiciliare, poi, si contano 170.567 persone.

Veneto, 9.66 contagi e 13 morti

Terza piazza nazionale al Veneto dove, nelle 24 ore, ci sono stati 9.666 contagi da Covid-19 contro i 2.002 del giorno precedente. Cala il numero degli attuali positivi che arriva a 72.316 rispetto ai 73.834 di 24 ore fa. Crescono invece i ricoveri ospedalieri causati dal virus: complessivamente sono 949 (rispetto ai 925 di martedì) per effetto di un incremento dei ricoveri in area non critica (912 contro gli 893 del giorno precedente) e di un contestuale incremento delle terapie intensive (37 contro le 32 di martedì). In crescita anche i decessi: 13 contro i 3 di 24 ore fa.

Dove eravamo rimasti

Erano 29.575 i nuovi contagi di martedì 26 aprile, rilevati attraverso 182.675 tamponi, per un tasso di positività del 16,18 per cento. In leggero calo apparivano gli attualmente positivi (1.234.976), in crescita i ricoverati (10.328), mentre le terapie intensive scendevano a quota 409.