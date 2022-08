Coronavirus, ultime notizie: in Italia 8.944 nuovi casi e 70 morti

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

In Toscana 223 nuovi casi e un morto

In Toscana sono 223 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid. Sono stati eseguiti 279 tamponi molecolari e 2.112 tamponi antigenici rapidi, di questi il 9,3% è risultato positivo. Sono invece 372 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 84.227. I ricoverati sono 448 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 20 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra un nuovo decesso: una donna di 76 anni, che porta il totale delle vittime dell’epidemia in Toscana a 10.564.



Un morto e 117 nuove infezioni in Alto Adige

Ancora una vittima del Covid-19 in Alto Adige. Lo segnala la Protezione civile. Con questo nuovo decesso, il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria sale a 1.521. Inoltre, i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 117 nuovi casi positivi: 8 sono stati rilevati sulla base di 133 tamponi pcr e 109 sulla base di 842 test antigenici. Sempre in calo l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 281 (80 in meno rispetto ad ieri). Secondo dati aggiornati ad ieri, i pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 nei normali reparti ospedalieri ed uno in terapia intensiva. Altri 10 pazienti sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (dato aggiornato all’8 agosto). Gli attualmente positivi, in isolamento domiciliare, sono 2.509 (58 in meno), mentre i guariti sono 174 per un totale di 247.722.

In Sardegna 494 nuovi casi, 2 i decessi

In Sardegna si registrano oggi 494 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 452 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 780 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (stesso dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 137 (8 in più rispetto a ieri). I casi di isolamento domiciliare sono 17.997 (90 in meno rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi: una donna di 98 anni e un uomo di 74, residenti rispettivamente nella provincia di Sassari e nella provincia del Sud Sardegna.



In Abruzzo 373 nuovi positivi e 10 decessi

In Abruzzo, il bilancio dei pazienti positivi al Covid 19 e deceduti registra 10 nuovi casi, di età compresa tra 55 e 92 anni. Di questi, 3 risalgono ai giorni scorsi e sono stati comunicati solo oggi dalle Asl, sale a 3.587 il totale dei decessi di positivi al Coronavirus, dall’inizio dell’emergenza. Sono 884 guariti e 373 nuovi positivi al Covid 19 registrati oggi in regione. L’aggiornamento dei dati porta il totale dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 525.699 contagi. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 496.598 dimessi e guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.514 (521 in meno rispetto a ieri). Di questi, 215 pazienti (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (uno in meno rispetto a ieri) sono in cura nei reparti di terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 322 tamponi molecolari (2.439.422 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.534 test antigenici (4.195.640).

Marche, +2 ricoveri in 24 ore, incidenza scende a 360

È cresciuto il numero di degenti con Covid-19 nell’ultima giornata nelle Marche: ora sono 137 (+2) di cui cinque in Terapia intensiva (invariato), 4 in Semintensiva (-1) e 128 in reparti non intensivi (+3). Lo comunica la Regione. In un giorno rilevati 348 positivi (il dato di consueto è basso dopo il weekend) sulla base di 1.048 tamponi mentre il totale settimanale di positivi è 5.419; l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende da 437,83 a 360,31. Due i deceduti e il totale regionale di vittime, con Covid, da inizio pandemia sale a 4.072. Nelle Marche ci sono anche 13 (ieri erano 14) persone in osservazione nei pronto soccorso.