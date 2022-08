Coronavirus, ultime notizie: in Italia 9.894 nuovi casi e 42 morti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 9.894 i nuovi positivi al coronavirus alle 15.57 di lunedì 15 agosto e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 21.509.424. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 42 così da totalizzare le 174.102 unità da febbraio 2020 a questa parte. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 867.064 e di questi 7.504 ricoverati con sintomi e 301 in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 859.259. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Salute, elaborato sulla base di 64.109 tamponi effettuati contro i 131.302 di domenica 14 agosto. Il tasso positività si attesta al 15,4% contro il 14,8% del giorno precedente.

In Emilia Romagna 1.069 nuovi contagi 10 vittime

La regione con il numero maggiore di nuovi casi è l’Emilia Romagna, dove se ne registrano 1.069 a fronte di 4.924 tamponi eseguiti. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 38 (+2 rispetto a domenica, +5,6%), l’età media è di 66,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.263 (+23 rispetto al giorno precedente, +1,9%), età media 75,5 anni. Si registrano quindi 10 decessi.

Veneto, 1.029 casi e 5 morti

La seconda regione per numero di casi giornalieri è il Veneto, dove nelle ultime 24 ore si contano 1.029 positivi (domenica erano 2.376) che portano il totale a quota 2.154.688. I casi attualmente positivi sono 57.527. Sono stati registrati 5 nuovi morti (totale a 15.257). La Regione, sul fronte ospedaliero, segnala 914 (-5) persone ricoverate per Covid nei nei reparti non critici, e 43 (+1) in quelle in terapia intensiva.

Lazio, 1.017 casi e 4 decessi

Terza performance regionale quella del Lazio, dove su 1.352 tamponi molecolari e 4.982 tamponi antigenici per un totale di 6.339 tamponi, si registrano 1.017 nuovi casi positivi (-841). Sono quattro i decessi (-3), 814 i ricoverati (+6), 51 le terapie intensive (-2) e +2.868 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 16%. I casi a Roma città sono a quota 572.

Dove eravamo rimasti

Erano 19.457 nuovi positivi al coronavirus rilevati dal bollettino quotidiano. Il totale degli attualmente contagiati arrivava così a 877.570 unità. I decessi, nelle 24 ore, erano 78. A quota 7.543 i ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari e a 298 le persone nei reparti di terapia intensiva. I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare erano invece 869.729