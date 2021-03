Coronavirus, in Italia altri 22.409 casi e 332 vittime In notevole crescita rispetto a ieri i nuovi casi di positivi al Covid in Puglia a fronte di un aumento dei test

Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani con una dose Moderna

Contagi ancora in crescita in Italia. Sono 22.409 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, 2.660 in più rispetto a ieri. Il dato si basa su un totale di 361.040 tamponi effettuati (da metà gennaio si contano sia test rapidi antigenici di ultima generazione che i tamponi molecolari) contro i 345.336 del giorno precedente. Il report quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile alle 17.30 di oggi, mercoledì 10 marzo, rileva anche 332 vittime, 44 in meno rispetto alle 376 di ieri. Il totale delle vittime registrate dall'inizio dell'emergenza Covid è arrivato così a 100.811.

Sul fronte sanitario, il totale dei ricoverati in terapia intensiva è pari a 2.827 (+71 rispetto a ieri, quando erano in totale 2.756), e 22.882 i soggetti ricoverati con sintomi. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 461.365 (erano 453.734). Nel complesso, gli attualmente positivi sono 487.074. Il totale dei dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 2.535.483.

In Emilia Romagna 2.155 nuovi positivi e 43 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 287.136 casi di positività, 2.155 in più rispetto a ieri, su un totale di 41.414 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,2 per cento. Aumentano ancora, inoltre, i ricoveri: pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 333 (+26 rispetto a ieri), 3.094 quelli negli altri reparti Covid (+53). Purtroppo si registrano anche 43 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.914.

1.571 contagiati su 12.262 test in Puglia, 27 morti

Sono in notevole crescita rispetto a ieri i nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di un aumento dei test. Secondo quanto reso noto dal bollettino epidemiologico quotidiano, su 12.262 test per l'infezione da coronavirus sono stati registrati 1.571 casi positivi. Ieri i contagi erano 1.286 su 10.732 tamponi. Sono stati rilevati anche 27 decessi, ieri erano 39. In tutto in Puglia sono morte 4.188 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.649.866 test. Sono 118.125 i pazienti guariti. Ieri la cifra era arrivata a 117.371 (+754). Crescono quindi i casi attualmente positivi: sono 36.595 a fronte dei 35.805 (+790) di ieri. I pazienti ricoverati sono 1.562 mentre ieri erano 1.532 (+30).

In Veneto altri 1.561 nuovi casi, incidenza del 3,6%

Salgono ancora i contagi da Coronavirus nel Veneto, che registra oggi 1.561 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono stati 14. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 346.436, quello delle vittime è salito a 10.023. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono oggi 1.504 i ricoverati Covid (+48 rispetto a ieri). Nei reparti non critici vi sono 42 pazienti in più, nelle terapie intensive la crescita è stata di 6. I 1.561 nuovi positivi sono stati scoperti con l'effettuazione di 43.993 tamponi , pari ad una incidenza del 3,6 per cento.