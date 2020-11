Coronavirus, ultime notizie: altri 35.098 positivi e 580 vittime. In terapia intensiva 122 ricoveri in più

In Toscana 2.223 contagiati in più rispetto a ier

In Toscana si registrano oggi 2.223 contagiati in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono il 3,4% in più rispetto al totale del giorno precedente, con età media di 47 anni circa. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.241.973, 14.248 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.824 (48 in più rispetto a ieri), di cui 242 in terapia intensiva (8 in più). Si registrano poi 54 nuovi decessi. Complessivamente, 44.490 persone sono in isolamento a casa, mentre le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.824 (48 in più rispetto a ieri, più 2,7%), 242 in terapia intensiva (8 in più rispetto a ieri, più 3,4%). Le persone complessivamente guarite sono 19.451 (335 in più rispetto a ieri, più 1,8%).

In Basilicata crescono casi e ricoveri

In Basilicata continuano a crescere i casi di contagio e i ricoveri di persone colpite dal Coronavirus. Ci sono da registrare anche altri due decessi (è di 66 il totale delle vittime lucane) e 12 guarigioni (in totale 747). Sui 1.571 tamponi analizzati ieri sono risultati positivi 264 (di cui 224 lucani). Inoltre in 24 ore il numero delle persone ricoverate con il Covid è salito da 129 a 156, mentre resta stabile quello delle terapie intensive (18).

Locatelli (Iss): Rt stabile, c'è decelerazione

L'indice Rt appare stabile quindi l'accelerazione marcata è venuta meno e c'è decelerazione, frutto delle misure poste in essere. Ciò va letto in modo positivo e ci auguriamo e ci aspettiamo con il trascorrere dei giorni che i dati possano ulteriormente migliorare Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli alla conferenza stampa organizzata al ministero della Salute sull'analisi dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di regia.