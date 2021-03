Coronavirus, ultime notizie in Italia

3' di lettura

Continua a crescere di giorno in giorno la pressione sui reparti di terapia intensiva in Italia. La percentuale media nazionale di occupazione dei posti letto da parte di pazienti Covid nelle rianimazioni continua a salire, raggiungendo il 36%, ben oltre la soglia critica fissata al 30% dal ministero della Salute, come certificano gli ultimi dati dell'Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), aggiornati a ieri sera. Nel dettaglio, sono 13 le Regioni e Province autonome che “sforano” oltremodo il livello critico, con percentuali in costante ascesa per molte: la situazione peggiore è quella della Provincia autonoma di Trento al 58%, seguita dalle Marche (57%) e dall'Umbria (56%). E ancora, molto sopra soglia: Lombardia (54%), Emilia Romagna (50%), Molise (49%), Piemonte (48%), Friuli Venezia Giulia (44%), Abruzzo e Toscana (40%). Poi Puglia (34%), Provincia autonoma di Bolzano (33%) e il Lazio (31%).

Emilia Romagna: 2.026 nuovi positivi e 52 morti

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 306.324 casi di positività, 2.026 in più rispetto a ieri, su un totale di 37.456 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. Purtroppo, inoltre, si registrano 52 nuovi decessi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 11.236.



Toscana: 1.275 nuovi casi e 21 decessi, crescono i ricoveri

In Toscana sono 1.275 i positivi al Covid-19 in più rispetto a ieri (1.221 confermati con tampone molecolare e 54 da test rapido antigenico). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 176.610 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 146.712 (83,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.398 tamponi molecolari e 8.540 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,1% è risultato positivo. Sono invece 10.379 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.907, +0,05% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.694 (25 in più rispetto a ieri, più 1,5%), 241 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 0,8%).Oggi si registrano 21 nuovi decessi.

In Puglia 34 decessi e 1734 positivi,il 13,9% dei test

Su 12.471 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 34 decessi e 1.734 casi positivi, con un tasso di positività del 13,9% (ieri 10,3%). I nuovi infetti sono così distribuiti: 570 in provincia di Bari, 136 in provincia di Brindisi, 118 nella provincia BAT, 307 in provincia di Foggia, 247 in provincia di Lecce, 355 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione. Quattro casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I 34 decessi sono così distribuiti: 12 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Attualmente sono 39.818 i casi positivi.



In Friuli Venezia Giulia 986 nuovi casi e 14 morti

Oggi, in Friuli Venezia Giulia, su 9.867 tamponi molecolari sono stati rilevati 638 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,47%. Sono inoltre 4.037 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 348 casi (8,62%). I decessi registrati sono 14, ai quali se ne aggiunge uno avvenuto l'8 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 76 mentre quelli in altri reparti risultano essere 538. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.057. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 14.388. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia, sono risultate positive complessivamente 88.203 persone.