Coronavirus, ultime notizie in Italia: salgono a 9 le Regioni con terapie intensive sopra soglia

Partita la sperimentazione sull'uomo del vaccino italiano Takis a Dna

85 ricoverati in terapie intensive dell'Abruzzo, mai così tanti

Sono passate da 8 a 9 le regioni che sono sulla soglia critica del 30%, o l'hanno superata, dei posti letto in terapia intensiva occupati dai malati di Coronavirus. Le situazioni più critiche si hanno in Umbria (56%), Molise (49%) e la Provincia autonoma di Trento (47%). Seguono poi Abruzzo (40%), Friuli Venezia Giulia (35%), Marche (32%), Emilia Romagna (31%), Lombardia (31%), Provincia autonoma di Bolzano (31%) e Toscana (30%) . A livello nazionale la media è del 25%, come scrive l'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), nel suo monitoraggio aggiornato al 1° marzo, pubblicato sul suo sito. Non sono invece lontane dalla soglia critica Piemonte (28%) e Puglia (29%), anche se quest'ultima è scesa dell'1% rispetto al precedente monitoraggio. Le situazioni migliori si hanno in Sardegna e Basilicata (9%), Val d'Aosta (10%) e Veneto (11%).



Puglia: 1.021 casi su 9.322 test, 40 i morti

Supera nuovamente, anche se di poco, quota mille il numero di nuovi casi di Coronavirus oggi in Puglia. I test risalgono rispetto a ieri. Molto elevato il dato dei decessi. Sono i dati del bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus, stilato dalla Regione. Su 9.322 tamponi, sono emersi 1.021 contagi: Sono stati registrati 40 decessi: ieri i morti erano 29. In tutto, da quando è iniziata la pandemia, hanno perso la vita 3.992 persone. I pazienti ricoverati sono aumentati a 1.432 contro i 1.422 di ieri (+10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 148.702.

In Veneto 1.228 nuovi positivi e 22 morti in 24 ore

È di 1.228 nuovi positivi (ieri 603) e 22 vittime (ieri 5) in 24 ore il bilancio della pandemia di Coronavirus in Veneto. Lo riporta il bollettino di Azienda Zero di questa mattina, ore 8. I contagiati da marzo salgono a 335.478 e le vittime totali sono 9.874. Crescono i ricoverati in area non critica (+17), e anche quelli in Terapia intensiva (+6), dove attualmente ci sono 118 persone.

479 casi su 9.579 test in Friuli Venezia Giulia, 12 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.116 tamponi molecolari sono stati rilevati 283 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,63%. Sono inoltre 3.463 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 196 casi (5,66%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge un pregresso afferente al 26 febbraio scorso; i ricoveri nelle terapie calano a 61 (ieri 62), mentre quelli in altri reparti risultano essere 380 (ieri 373). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.856. I totalmente guariti sono 62.353, i clinicamente guariti 2.048, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.765. Dall'inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 77.463 persone.

1.058 nuovi casi in Toscana, verso stabilizzazione

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.058 su 23.324 test di cui 13.182 tamponi molecolari e 10.142 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,54% (9,1% sulle prime diagnosi)”. È quanto annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Parlando poi a margine della cerimonia d'inaugurazione dei lavori dell'ampliamento del sito industriale di Molteni Farmaceutici a Scandicci (Firenze), Giani ha osservato che “i dati sono quelli di una settimana che è iniziata all'insegna della stabilizzazione: se guardiamo il lunedì e il martedì i contagi sono esattamente, con poche unità di differenza, quelli di lunedì e martedì della settimana scorsa, quindi auspico che dopo 6 settimane di aumento costante, e l'aumento l'altra settimana fu da 5.700 contagi a 7.400 contagi in Toscana, si possa arrivare a una stabilizzazione”. Secondo il presidente della Toscana “la situazione degli ospedali è sicuramente di maggiore occupazione, ma ancora sono livelli controllabili, nel senso che siamo a poco più di 170 terapie intensive occupate, mentre a ottobre arrivammo a vederne occupate circa 300” e “non dimentichiamo che noi ne abbiamo a disposizione quasi 700, quindi quando ne vediamo occupate 177 sappiamo che i margini ancora ci sono”.