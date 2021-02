Coronavirus, ultime notizie: altri 7.351 casi e 258 vittime. Effettuati solo 179mila test

Veneto, aumento contagi ai minimi, +241 in 24 ore

Dati dei nuovi contagi Covid ai minimi in Veneto quest'oggi, con soli 241 casi di positività nelle ultime 24 ore, e 11 decessi. Numeri che potrebbero scontare un ritardo nelle elaborazioni, come accaduto spesso nei fine settimana. Il totale degli infetti, dall'inizio dell'epidemia, sale a 321.716, quello delle vittime a 9.509. Si attenua il trend di discesa nei reparti ospedalieri: in area non critica sono ricoverati 1.433 pazienti Covid (-5), nelle terapie intensive 148 (-3). I soggetti attualmente positivi al virus sono 24.810 (-4).

Lieve calo degli attualmente positivi in Umbria

Calo, seppure lieve ma che non veniva registrato da giorni, degli attualmente positivi al Covid in Umbria. Oggi - riporta il sito della Regione - sono 8.152, 14 in meno di ieri. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 109 nuovi positivi, 41.068 dall'inizio della pandemia, 116 guariti, 32.005, e sette morti, 911. Sono stati analizzati 731 tamponi e 501 test antigenici. Con un tasso di positività dell'8,8 per cento sul totale (come lunedì scorso) e del 14,9 sui soli molecolari (25,1 sette giorni fa). Non si arresta invece la crescita dei ricoverati, oggi 548, 13 in più di ieri, 84 dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

Tre decessi in Alto Adige e più di 200 nuovi positivi

Altri tre decessi sono stati provocati dal Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 946. L'Azienda sanitaria provinciale segnala, inoltre, 144 nuovi casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sulla base di 1.542 tamponi pcr, di cui 404 nuovi test. Altre 68 nuove infezioni sono state accertate sulla base di 625 test antigenici rapidi. In totale, le persone testate positive in Alto Adige sono 60.384: 40.240 accertate con tamponi pcr e 20.144 con test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 44 nelle terapie intensive (di cui 39 classificati Icu-Covid, inoltre 1 paziente ricoverato all'estero); 254 nei normali reparti ospedalieri; 163 nelle strutture private convenzionate e 23 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 15.797, in calo di quasi mille unità rispetto a ieri.

In Puglia 22 decessi e 345 nuovi positivi

In Puglia, su 2.971 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati 345 casi positivi: 115 in provincia di Bari, 30 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 95 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 53 in provincia di Taranto, 2 casi di residenza non nota, 1 caso di residente fuori regione. Sono stati registrati 22 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.438.375 test; 91.416 sono i pazienti guariti; 40.464 sono i casi attualmente positivi.

Dove eravamo rimasti

Ieri, domenica 14 febbraio, risultavano 11.068 test positivi al coronavirus, che hanno portato il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 2.721.879. Le vittime rilevate sono state 221. Si sono poi registrati 402.783 attualmente positivi, +1.370, e 2.225.519 dimessi e guariti, +9.469. I test per il Covid (tamponi molecolari e antigenici rapidi) effettuati sono stati 205.642. Il tasso di positività è salito al 5,3 per cento. Preoccupante anche il dato sulle terapie intensive: le persone ricoverate a causa del Covid-19 erano 2.085, +23 nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 126.