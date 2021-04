Coronavirus, ultime notizie: report Gimbe, “contagio rallenta ma crolla numero tamponi”

3' di lettura

“Una riduzione dei nuovi casi (-11,1%) sovrastimata dal crollo delle persone testate”. È quanto registra il monitoraggio della Fondazione Gimbe nella settimana 31 marzo-6 aprile. Inoltre, secondo il report “sono in lieve calo i decessi, i casi attualmente positivi e le persone in isolamento domiciliare”. “Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione - continua la lenta discesa dei nuovi casi, anche se il calo degli ultimi giorni è sovrastimato per il tracollo dell'attività di testing durante il periodo pasquale: -128.141 persone testate rispetto alla settimana precedente e -304.499 rispetto a quella ancora prima”.

Se a livello nazionale la variazione percentuale dei nuovi casi e i casi attualmente positivi “sono in calo”, rimarca la Fondazione Gimbe, “la variazione percentuale dei nuovi casi cresce in 4 Regioni, in particolare in Sicilia e Sardegna dove l'incremento supera il 50%. In 10 Regioni, infine, l'aumento dei casi attualmente positivi attesta inequivocabilmente che il calo dei nuovi casi è ancora esiguo”, sottolineano gli esperti. “Rimane alta l'allerta negli ospedali italiani”, con indicatori sopra la soglia di saturazione del 30% “in 8 Regioni per l'area medica e in 14 per le terapie intensive con punte di occupazione che superano il 50%”.

Emilia Romagna: 1.075 nuovi casi e 25 decessi, ricoveri in calo

Sale di nuovo il numero dei contagi in Emilia-Romagna ma continua a diminuire quello relativo ai ricoveri. È il bilancio del bollettino di oggi sull'andamento della pandemia da Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia, in regione si sono registrati 346.820 casi di positività, quindi 1.075 casi in più nelle ultime 24 ore (dato in rialzo rispetto ai +576 di ieri), su un totale di 30.262 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,6%. Continuano a calare, invece, i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 352 (-4 rispetto a ieri), 3.051 quelli negli altri reparti Covid (-109). Purtroppo, però, si registrano 25 nuovi decessi.



In Veneto 1.241 nuovi casi e 24 morti

In Veneto sono 1.241 i nuovi casi di coronavirus su 44.878 tamponi, con tasso al 2,76 per centio. I positivi totali sono 392.294. I ricoverati sono 2.268, -30: 1.947 in area non critica (-28) e 321 in terapia intensiva (-2). I decessi sono cresciuti di 24 unità per un totale di 10.861 dall'inizio della pandemia. Sono alcuni dei dati del bollettino Covid-19 del Veneto resi noti in conferenza stampa dal presidente della Regione, Luca Zaia.

1.153 nuovi casi in Toscana, tasso prima diagnosi al 12,1%

“I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.