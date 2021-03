Coronavirus, ultime notizie: in Italia altri 26.062 casi e 317 vittime, 270 nuovi pazienti in terapia intensiva

In Campania 2.940 nuovi positivi e 23 morti

Su 27.263 tamponi processati (di cui 4.516 antigenici) sono 2.940 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore (di cui 390 da tamponi antigenici), di cui 693 sintomatici e 1.857 asintomatici. Si contano altri 23 decessi (20 nelle ultime 24 ore, 3 in precedenza ma registrati ieri), 4.655 da inizio pandemia. Risultano 150 posti letto di terapia intensiva occupati su 656, 1.547 di degenza su 3.160.

Puglia: 1.700 casi su 10.322 test, 23 morti, +34 ricoverati

Sono lievemente calati i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione più consistente dei test. Decresce anche il numero dei decessi. Sui 10.322 tamponi effettuati sono emersi 1.700 contagi, secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione. Sono stati registrati 23 decessi, ieri erano 32. In tutto in Puglia sono 4.260 i morti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test.

In Toscana oltre 4.000 disdette per vaccino AstraZeneca

Le disdette di prenotazioni per il vaccino AstraZeneca in Toscana, dopo l'annuncio dell'Aifa di sospensione di un lotto in seguito ad alcuni eventi avversi, sono state 4.178 su 33.615 prenotazioni fatte. Il dato è stato reso noto oggi dalla Regione, in una conferenza stampa a cui ha partecipato il presidente Eugenio Giani. “Il lotto - ha spiegato quest'ultimo - che ha interessato la Toscana, di quella tipologia legata al caso di due persone scomparse, si riferisce a una somministrazione che in Toscana è stata fatta dal 11 febbraio al 24 febbraio. Noi come sempre le dosi le somministriamo subito, probabilmente in altre regioni sono dosi che erano rimaste in frigorifero e che vengono somministrate ora. Sono state 15mila quelle somministrate in Toscana, e al 13 marzo non è successo nulla. Non sono in grado di fare considerazioni scientifiche, ma da un punto di vista empirico per me è motivo di incoraggiamento per le persone, che non si preoccupino, e che vadano a vaccinarsi”.

141 positivi e un decesso in Basilicata

In Basilicata - che dal 16 marzo passerà dalla zona rossa a quella arancione - ieri sono stati analizzati 1.473 tamponi molecolari: 141 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 134 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 373. Sono 136 (uno meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 14 (una più ieri) in terapia intensiva. Con 39 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.808 (3.672 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 12.711. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 258.806 tamponi molecolari, 239.064 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 157.618 persone.

Nuovo calo per i ricoverati negli ospedali umbri

Ancora un calo di ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 471, 11 meno di ieri, 80 dei quali (uno in più) in terapia intensiva. Lo riporta il sito della Regione. Si registrano però altri dieci morti. I nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno sono 196, meno 11 per cento rispetto al giorno precedente, e i guariti 395. Gli attualmente positivi sono 209 meno di ieri, ora 6.152. Sono stati analizzati 3.454 tamponi e 2.724 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,1 per cento sul totale (ieri 3,3) e del 5,6 (ieri 5,7) sui soli molecolari.