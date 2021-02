Coronavirus, ultime notizie: altri 13.762 casi e 347 vittime

In Veneto contagi di nuovo sopra quota 1.000 in 24 ore

Dopo un mese di calo dei contagi quotidiani il Veneto torna a superare i 1.000 casi di positività al Coronavirus in sole 24 ore. Il report della Regione registra infatti 1.042 contagi in più rispetto a ieri, per un totale di 323.888 infetti dall'inizio dell'epidemia. Sotto quota mille la regione era scesa esattamente il 18 gennaio scorso (i casi erano stati 998). I decessi sono 30 in più rispetto a ieri, per un dato complessivo di 9.651 vittime. L'incidenza dei positivi sui tamponi - ha detto il presidente Luca Zaia - è del 3,13%. Nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverate 1.290 persone (-46), nelle terapie intensive 135 (+1).

Toscana, altri 11 morti e 956 casi positivi (+o,7%)

Altri 956 positivi Covid in più in Toscana nelle 24 ore (+0,7%) rispetto a ieri (età media 44 anni) e altri 11 morti. Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 145.976 i casi di positività al Coronavirus, mentre le vittime salgono a 4.497 unità. I guariti crescono dello 0,4% (538 persone) e raggiungono quota 128.676 unità. Gli attualmente positivi sono 12.803 (+3,3% su ieri) di cui 861 ricoverati nei posti letto Covid (+25 su ieri pari al +3%; tra loro 144 sono in terapia intensiva cioè +7 pazienti pari al +5,1% sul giorno precedente). Ci sono poi 11.942 persone curate in isolamento a casa con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o prive di sintomi. Stabili le quarantene: sono 30.071 (-23 unità su ieri) coloro isolati in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate.

Calano nuovi positivi e test in Puglia

In lieve calo oggi in Puglia i nuovi casi di positività al Covid-19 ma diminuiscono leggermente anche i test. In deciso rialzo i decessi come pure i guariti. È questa la sintesi dei dati del bollettino epidemiologico quotidiano della Regione. Si registrano 844 contagi su 10.033 tamponi. Ieri i nuovi casi erano 883 su 10.374 test. Sono stati rilevati 37 decessi. In tutto da quando è cominciata la pandemia sono morte 3.709 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.468.882 test. Sono 98.484 i pazienti guariti. Ieri il numero era arrivato a 95.372. Aumenta quindi di 3.112. Pertanto calano gli attualmente positivi a 35.729, a fronte dei 38.034 di ieri (-2.305).

113 nuovi casi e nessun decesso in Basilicata

Sono 113 i nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 109 riguardanti residenti, su un totale di 1.262 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti sono 88. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.253 (+31), di cui 3.174 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.541 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 347 quelle decedute.

Agenas: terapie intensive al 23% ma boom in Umbria con 59%

Continua a calare, a livello nazionale, il numero delle terapie intensive occupate da pazienti Covid. Le percentuali si attestano infatti al 23%, ben 7 punti sotto la soglia critica del 30% e in calo di 4 punti rispetto ai dati di tre settimane fa. È quanto si osserva nel monitoraggio quotidiano dell'Agenas aggiornato al 17 febbraio. Sei regioni tuttavia sono in situazione ancora critica, ovvero Abruzzo (33%), Friuli Venezia Giulia (34%), Marche (33%), Molise (31%), Bolzano (39%) e soprattutto Umbria, dove il 59% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid e dove è stata rilevata la circolazione di varianti.