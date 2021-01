Coronavirus, ultime notizie: altri 12.545 positivi e 377 vittime, ancora giù i ricoveri Continua il calo della curva dei contagi in Veneto, che registra 1.369 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

La curva epidemiologica del Coronavirus non accenna a decrescere: oggi sono 12.545 i nuovi infetti in Italia - 3.765 in meno rispetto ai 16.310 di ieri - numero che in parte rispecchia il calo dei tamponi totali effettuati nel finesettimana. I morti dovuti al contagio registrati nelle ultime 24 ore sono invece 377, in diminuzione di 98 unità: ieri erano 475. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è arrivato a 82.177. Secondo i dati diffusi alle 17 di domenica 17 gennaio dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile gli attualmente positivi sono 555.374 (ieri 555.717). I casi totali (numero che comprende anche i morti e i guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia) si mantengono stabilmente sopra i due milioni e 300mila unità: sono infatti 2.381.277.

Da giorni, oltre al numero dei nuovi contagi, preoccupa la pressione sulle strutture ospedaliere dovuta alla seconda ondata del Covid-19. Come sempre, osservati speciali sono i numeri che esprimono gli accessi in ospedale: oggi si registrano 124 nuovi ricoveri nei reparti di terapia intensiva, che portano il totale a 2.503 (in calo di 17 unità: ieri erano 2.520). I ricoverati con sintomi sono invece calati di 32 unità, a quota 22.757 (22.789), mentre risultano in isolamento domiciliare sotto il controllo delle autorità sanitarie 528.114 persone (- 4.299 rispetto alle 532.413 del giorno precedente). I soggetti finora dichiarati dimessi/guariti, sempre secondo l'ultima rilevazione delle autorità sanitarie, sono complessivamente 1.745.726 (1.729.216), con un incremento di 16.510 unità.



Il bollettino del ministero della Salute registra anche oggi oltre 200mila tamponi processati, per l'esattezza 211.078 .Ieri erano stati 260.704. Il tasso di positività è al 5,9%, in calo rispetto al 6,3% del giorno precedente (-0.4%). Il totale dei tamponi effettuati (il conteggio considera i test molecolari a cui si sono aggiunti da ultimo anche i test antigenici rapidi) dall'inizio del monitoraggio giornaliero ha superato i 29 milioni, per l'esattezza 29.206.692, e il totale delle persone testate ha raggiunto quota 15.889.027.

Le regioni con il maggior numero di tamponi giornalieri positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono: Lombardia 1.603, Sicilia 1.439, Emilia Romagna 1.437, Veneto 1.369, Lazio 1.243, Puglia 908, Campania 891.

La Puglia registra 25 morti e 908 positivi (11,9% dei test)

Sono 908 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati oggi in Puglia su 7.572 test fatti (con una percentuale del 11,9): 411 sono in provincia di Bari, 193 in provincia di Foggia, 100 in provincia di Lecce, 98 nella provincia BAT, 65 in provincia di Taranto, 42 in provincia di Brindisi. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 25 decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.181.733 test; 50.458 sono i pazienti guariti, 56.120 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.428.