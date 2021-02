Coronavirus, altri 15.479 casi e 353 vittime. Tasso di positività al 5,2% I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 297.128 tamponi effettuati. Indagine Agenas: 65% italiani pronto a fare vaccino appena possibile

Sono 15.479 i nuovi casi di soggetti positivi al Coronavirus che si registrano in Italia alle 16.45 di venerdì 19 febbraio, 1.717 in più rispetto a ieri, quando se ne contavano 13.762. Secondo i dati pubblicati nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e della Protezione civile nelle ultime 24 ore si registrano anche 353 decessi, undici in più rispetto ai 342 rilevati ieri (quest’ultimo è il dato che risulta dopo l’eliminazione di 5 decessi comunicato dalla Regione Emilia Romagna in seguito a una verifica). Il totale delle vittime registrate dall'inizio dell'emergenza Covid è arrivato così a 95.235 (erano 94.882 alla precedente rilevazione).

Sul fronte sanitario, i ricoverati in terapia intensiva sono 2.059 (+14 rispetto a ieri, quando erano in totale 2.045), e 17.831 i soggetti ricoverati con sintomi (-18: ieri erano 17.963). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono invece 362.558 (erano 364.493). Nel complesso, gli attualmente positivi sono 382.448 rispetto ai 384.501 del 18 febbraio. Il numero totale dei dimessi/guariti da febbraio 2020 a oggi è invece pari a 2.303.199 (dai 2.286.024 di ieri). I casi totali di contagio rilevati dall'inizio della pandemia sono arrivati a 2.780.882 unità (erano 2.765.412).

Il quadro d'insieme che emerge dal bollettino sulla diffusione del contagio si basa su un totale di 297.128 tamponi effettuati (sono conteggiati sia test rapidi antigenici di ultima generazione che tamponi molecolari, come avviene da metà gennaio) contro i 288.458 del giorno precedente: 8.679 in più. Il tasso di positività, dato dal numero di nuovi contagi e test processati nelle ultime 24 ore in Italia, si attesta al 5,2%; ieri il tasso di positività era 4,77 per cento.

In Emilia Romagna altri 1.821 casi, 46 i nuovi decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 242.462 casi di positività, 1.821 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.716 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%. Si registrano anche 46 nuovi decessi: In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 10.281. Prosegue l'attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 690 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 583 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 792 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.758 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 197.244. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 34.937 (+17 rispetto a ieri).

Indagine Agenas: 65% italiani pronto a fare vaccino appena possibile

Per il 69,4% degli italiani il vaccino contro Covid-19 è il modo più rapido per tornare alla normalità. La pensano così soprattutto gli 'over 65' (76,3%), mentre solo l'11,7% non è d'accordo. E ancora, il 65,2% ha intenzione di vaccinarsi appena possibile, solo il 17,6% non sembra intenzionato a farlo. Anche in questo caso, i più propensi sono gli ultra65enni (75,4%). A essere maggiormente in disaccordo (22,2%) sono gli italiani tra i 35 e i 44 anni. Questi i dati emersi da un'indagine su larga scala condotta dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e dal Laboratorio management e sanità (Mes) dell'Istituto di management della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa , coinvolgendo 12.322 residenti di tutte le Regioni e Province autonome, per fotografare le attitudini della popolazione italiana nei confronti del vaccino e della vaccinazione contro Covid-19.