Coronavirus, ultime notizie in Italia: Coronavirus, ultime notizie: altri 11.705 casi e 69 vittime. Ricoveri +514, terapie intensive +45

Nuovo record in Abruzzo, 221 contagiati

Nuovo record di contagi in Abruzzo: sono 221 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Il dato - il più alto registrato dall'inizio dell'emergenza - supera anche quello del 15 ottobre (203). I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.718 tamponi, altro numero record. Dei nuovi pazienti, la più giovane è una bimba di 4 mesi e il più anziano ha cento anni. Si registra un decesso recente, un 60enne della provincia dell'Aquila: il bilancio delle vittime sale a 494. Gli attualmente positivi sono 2.513. In ospedale sono ricoverate 183 persone, di cui 13 in terapia intensiva.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Toscana altri 906 positivi e 5 morti

Avanzata netta in Toscana del Coronavirus con 906 nuovi positivi in un giorno, cifra che fa salire il totale a 22.802 unità (+4,1%). L'età media dei 906 casi odierni cala a 42 anni rispetto a ieri che era a 44 anni e solo il 6% dei nuovi ha oltre 80 anni. Nelle 24 ore ci sono stati anche cinque morti, tutti nella provincia di Firenze (un uomo e quattro donne, età media 89,4 anni) pertanto il totale delle vittime va a 1.194. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 917.245, 13.380 in più su ieri. Adesso i positivi sono 9.986, +8%: tra questi, i ricoverati sono 440 (+46 unità su ieri pari al +11,7%) di cui 55 in terapia intensiva (+5 unità, +10%) mentre 9.546 sono in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi (+693 su ieri, +7,8%). Ci sono 16.881 persone negative al Coronavirus (-378 su ieri) isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

Governatore Emiliano: “Metà dei nuovi casi si sviluppa in famiglia”

“L'attenzione deve essere alta sia fuori che dentro casa, con gli sconosciuti e anche con i propri cari. Perché questo virus è subdolo, almeno la metà dei nuovi casi si sviluppa a livello domestico, tra parenti e amici, appena si abbassa la guardia”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in merito alla pandemia di coronavirus che, anche in Puglia, sta registrando un aumento di contagi e ricoveri. “Vi prego - è il suo appello - di fare particolare attenzione in questa fase. L'uso corretto della mascherina, l'igienizzazione frequente delle mani, il distanziamento tra persone, restano le regole basilari per abbassare i rischi. E soprattutto è un momento nel quale dobbiamo limitare allo stretto indispensabile i nostri contatti sociali. Rispettare rigorosamente queste regole è l'unico modo per non mettere a rischio la propria salute e quella degli altri. E per evitare nuovi lockdown”.

Da oggi stop ai ricoveri programmati in Campania

In Campania a causa dell'aumento dei contagi da Covid sono sospesi da oggi i ricoveri programmati sia medici che chirurgici nelle strutture ospedaliere pubbliche; analogo provvedimento è stato deciso dall'Unità di Crisi regionale per le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale (ad eccezione di quelle urgenti, nonchè di quelle di dialisi, di radioterapia e oncologiche-chemioterapiche). È possibile effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza “non differibili” e la sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione di quelli per pazienti oncologici.