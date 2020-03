Coronavirus ultime notizie, stanziati 7,5 miliardi per famiglie e imprese. Primo decesso a Roma

7:34 In Italia 3.296 malati e 148 morti. Primo decesso a Roma

Sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 590 persone, e 148 i morti. I guariti sono 414. A Roma il primo decesso per l’infezione. Si tratta di una paziente cardiopatica, risultata positiva al coronavirus deceduta all’ospedale San Giovanni. La paziente sarebbe morta “con” il virus e non a causa dello stesso, affermano i sanitari. Intanto non è esclusa una proroga della chiusura delle scuole, oltre il 15 marzo. (Qui la mappa e i dati sui contagi).

Intanto una seconda persona risultata positiva al coronavirus è morta in Puglia. Si tratta di un uomo di 76 anni della provincia di Foggia. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. «È stata accertata la presenza di Covid-19 in un uomo di 76 anni con importanti patologie di base deceduto oggi nella provincia di Foggia», si legge nella nota della Regione Puglia. “Sarà l’Istituto Superiore di Sanità a dare la definitiva conferma e stabilire il nesso tra infezione da Covid-19 con il decesso quando analizzerà i campioni clinici».