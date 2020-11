Coronavirus: in Italia: altri 32.961 positivi e 623 vittime. Ricoveri, superato il picco di aprile Contagi di nuovo in crescita in Toscana: 2.507. Dal 20 al 22 novembre tamponi a tappeto in Alto Adige, 350mila in tre giorni

Ancora alti i numeri del Coronavirus in Italia, anche se la curva epidemiologica inizia a deflettere aumentando meno delle scorse settimane. I nuovi casi di soggetti positivi al Covid-19 sono 32.961, 2.137 in meno rispetto ai 35.098 registrati ieri. Nelle ultime 24 ore le morti dovute al contagio, secondo i dati diffusi congiuntamente dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile mercoledì 11 novembre, sono 623 (ieri sono stati 580, per la prima volta sopra quota 500), mentre il totale dei decessi rilevati dall'inizio della pandemia è di 42.953. Gli attualmente positivi sono invece 613.358: si conferma quindi la serie, stabilmente sopra il mezzo milione, iniziata il 7 novembre. Il bollettino delle 17.00 delle autorità sanitarie registra 1.028.424 casi totali (compresi quindi anche i morti e i guariti dal Covid dall'inizio dell'epidemia), che per la prima volta superano quota un milione.

Ricoverati, superato il picco di aprile

Sul fronte degli accessi in ospedale, indicatore chiave per valutare l'andamento della seconda ondata del Covid, si registrano oggi 110 nuovi ricoveri in terapia intensiva che portano il totale a 3.081 (ieri erano 2.971); i ricoverati con sintomi sono invece cresciuti di 811 unità, a quota 29.444 (28.633). Risulta così superato - e non è affatto una buona notizia - il picco dei 29.010 ricoveri registrato il 4 aprile. Risultano in forte crescita anche i soggetti sottoposti a isolamento domiciliare sotto il controllo delle autorità sanitarie: sono 580.833, 42.327 in più rispetto a ieri. Nel grafico sotto, deselezionando terapie intensive e isolamento domiciliare, si può osservare il superamento del numero di persone ricoverate rispetto al precedente picco. Il picco delle terapie intensive invece non è ancora stato superato.

I soggetti finora dichiarati guariti, sempre secondo l'ultima rilevazione, sono complessivamente 372.113 (363.023), con un incremento di 9.090 unità. Il bollettino del ministero della Salute registra oltre 200mila tamponi effettuati, per l'esattezza 225.640 processati nelle ultime 24 ore, in linea con i 217.758 test svolti ieri (+7.882). Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio del monitoraggio giornaliero è salito a 17.965.836, e il totale dei casi testati a 10.891.

Contagi di nuovo in crescita in Toscana: 2.507.

In Toscana nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 53 decessi - 29 uomini e 24 donne, età media 81,8 anni -, appena uno in meno rispetto ai pazienti morti nell'ultima rilevazione che ha rappresentato un record per la regione. E risale l'andamento dei contagi: registrati 2.507 in più - età media 48 anni - a fronte dei 2.223 di ieri, con una crescita del 3,7%. Ci sono stati poi altri 50 ricoveri: in totale sono 1.874 i pazienti Covid in ospedale di cui 246 in terapia intensiva (4 in più). In Toscana da inizio epidemia sono 69.920 i casi di positività al Coronavirus, i decessi 1.701. I guariti crescono del 4,5% e raggiungono quota 20.319 (29,1% dei casi totali). Eseguiti in totale 1.259.794 tamponi, 17.821 in più rispetto a ieri. Sono 9.150 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 27,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 47.900, +3,4% rispetto a ieri.

In Emilia Romagna 2.428 casi e 31 morti, salgono i ricoveri

Sono 2.428, nelle ultime 24 ore, i contagi da Covid. Sono stati scoperti grazie a 20.670 tamponi. I ricoverati continuano ad aumentare e si contano 31 vittime. Dei nuovi contagiati sono 1.292 gli asintomatici, individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Attualmente in Emilia-Romagna ci sono 43.891 casi attivi, il 95% dei quali in isolamento a casa perché non necessita particolari cure. Continuano a crescere però i ricoverati: quelli in terapia intensiva sono 222, sette in più di ieri, mentre i pazienti negli altri reparti Covid raggiungono quota 2.072 (+52).