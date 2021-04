Coronavirus, ultime notizie: altri 10.680 casi e 296 vittime. Il tasso di positività balza al 10,4%

Nel Lazio più ricoveri e morti, rapporto casi-test al 14%

Nel Lazio su oltre 9mila tamponi (-5.989) e quasi 2 mila antigenici per un totale di oltre 11mila test, si registrano 1.419 casi positivi (-104), 32 decessi (+6) e +806 i guariti. Diminuiscono i casi, e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 14%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e' al 12%. I casi a Roma città sono a quota 700.



Regioni, con miglioramento dati valutare aperture dal 20/4

“Fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, nel caso di un miglioramento dei dati epidemiologici, per poi permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre”. Questa, in sintesi, la posizione delle Regioni che giovedì incontreranno il premier Mario Draghi in merito ai fondi Recovery e che nella stessa giornata si confronteranno col governo nella Stato-Regioni.

Umbria, 53 nuovi positivi e 144 guariti

Sono stati 522 i tamponi Coronavirus analizzati a Pasqua in Umbria e 333 i test antigenici. Ne sono scaturiti - riporta il sito della Regione - 53 nuovi positivi e 144 guariti. Quattro i morti. Gli attualmente positivi sono quindi scesi a 4.446, 95 meno del giorno precedente. Il tasso di positività sul totale dei test è del 6,1 per cento sul totale e del 10,1 per cento sui soli molecolari. Ancora in calo i ricoverati in ospedale, 350, due in meno, 47 dei quali, tre in meno, nelle terapie intensive.

Pasqua senza decessi in Molise, casi in diminuzione

In Molise il Covid ha concesso una 'tregua' nella giornata di Pasqua. Ieri non si sono registrati decessi. I nuovi positivi sono stati 18 distribuiti in nove Comuni, tutti della provincia di Campobasso, a fronte di 298 tamponi refertati. Si apprende dall'Asrem. Il numero più alto di contagi si è registrato a Campobasso (5), 3 a Termoli (Campobasso), poi gli altri paesi con 2 e un caso. I guariti sono stati 61, 48 i ricoverati nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, due in più rispetto al giorno precedente, 9 in terapia intensiva (invariato). Ieri sul fronte delle vaccinazioni si è toccata quota 70.689 di dosi complessive somministrate su un totale di 76.925 consegnate, pari al 91,89 per cento.



Nelle Marche 182 positivi in 24 ore

Sono 182 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Nello stesso lasso di tempo, informa il Servizio Sanità della Regione Marche, “sono stati testati 2.462 tamponi: 1.730 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.059 nello screening con percorso Antigenico) e 732 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,5%)”. Sui 1.059 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 184 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 17%”.