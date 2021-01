Coronavirus, ultime notizie in Italia: altri 16.310 casi e 475 vittime, ricoveri in leggero calo

In Toscana 436 nuovi positivi su 9.354 tamponi

Sono 436, su 9.354 tamponi molecolari e 5.172 test rapidi effettuatati, i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il presidente della Regione Eugenio Giani su Facebook. Il dato segna un lieve decremento dei nuovi positivi rispetto a ieri (erano 446) e un leggero aumento dei tamponi (erano 9.053). “Continuiamo ad essere responsabili - esorta Giani -, non abbassiamo la prudenza e manteniamo la #ToscanasiCura”.

Marche, 467 casi nuove diagnosi e 80 da “antigenico”

“Testati 5.682 tamponi: 3.668 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.057 nello screening con percorso antigenico) e 2.014 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,7%)”. Lo rende noto il Servizio Sanità della Regione Marche, confermando 467 casi di positività tra le nuove diagnosi. Nel percorso “Screening Antigenico” tra i 2.057 test “riscontrati 80 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 4%”. Tra i positivi delle nuove diagnosi è ancora la provincia di Ancona a far registrare il numero più alto (137); 132 in provincia di Pesaro Urbino, 87 in provincia di Macerata, 58 in nel Fermano, 37 in provincia di Ascoli Piceno, 16 fuori regione.

In Umbria stabili il tasso di positività e i ricoveri

Sono 241 i nuovi casi di positività al Covid accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 3.190 tamponi analizzati e un tasso di positività che resta in linea con i giorni scorsi, al 7,5 per cento. Secondo i dati della Regione aggiornati al 16 gennaio, sono stati sette i decessi nell'ultimo giorno (689 in tutto) e il numero dei guariti è salito a 26.858 (120 in più). Gli attualmente positivi sono 4.603. Più o meno stabili i ricoveri per Covid: sono 327 (uno in meno di ieri), 49 dei quali (ieri erano 50) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 546.043 tamponi.

In Puglia 15 decessi e 1.123 positivi (10,6% dei test)

Su 10.600 test per l'infezione da Covid-19 eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 1.123 casi positivi con un tasso di positività del 10,6%, in calo rispetto al 13,6 di ieri. I casi di infezione si registrano: 406 in provincia di Bari, 76 in provincia di Brindisi, 100 nella provincia BAT, 217 in provincia di Foggia, 79 in provincia di Lecce, 239 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione, 5 casi di residenza non nota. Sono stati registrati 15 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.174.161 test. 49.692 sono i pazienti guariti. 56.003 sono i casi attualmente positivi.

Procura Forlì apre fascicolo su 800 dosi “perse”

La Procura della repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle 800 dosi di vaccino anti-Covid di Moderna andate deteriorate all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì per il malfunzionamento di un frigo-congelatore dove se ne trovavano 1500 in totale. Titolare del fascicolo la sostituto procuratore Federica Messina che sta coordinando le indagini affidate ai carabinieri del comando di Forlì e ai Nas. L'ipotesi di reato più plausibile, in attesa che si chiarisca l'accaduto, al momento pare l'omissione di atti d'ufficio a carico di uno o più responsabili dei sistemi di controllo e sicurezza della struttura sanitaria ospedaliera.