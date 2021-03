Coronavirus, ultime notizie in Italia: Gimbe, allarme terapie intensive, consegna vaccini al 45%

Nelle Marche 820 nuovi contagi

Il Servizio Sanità della Regione Marche comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.168 tamponi: 3.493 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1017 nello screening con percorso Antigenico) e 2675 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 23,5%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 820. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (89 casi rilevati), contatti in setting domestico (178 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (255 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (27 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (5 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (2 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati), screening percorso sanitario (3 casi rilevati) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 256 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1.017 test e sono stati riscontrati 62 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6 per cento.

In Toscana oltre 5.000 morti da inizio pandemia

La Toscana supera i 5.000 decessi tra i pazienti Covid da inizio pandemia: con 25 nuove morti il totale arriva oggi a 5.016. 70 persone sono decedute in Toscana ma erano residenti fuori regione. È quanto riporta oggi la Regione nel consueto report sull'andamento dell'epidemia. Nelle ultime 24 ore, segnate dal balzo dei nuovi casi con 1.513 contagiati (ieri il report giornaliero era stato di 1.275) che portano a 178.123 il numero totale da inizio dell'epidemia, il numero dei ricoverati raggiunge quota 1.700, con un aumento più contenuto rispetto ai giorni scorsi, 6 pazienti in più rispetto a ieri. In totale sono 246 i ricoverati in terapia intensiva, 5 in più.

Dove eravamo rimasti

Ieri, mercoledì 17 marzo, si sono registrati in Italia 23.059 nuovi casi di positività al Coronavirus, individuati sulla base di 369.084 tamponi. Il tasso di positività si è attestato al 6,2 per cento. Le vittime registrate sono state 431, mentre nei reparti di terapia intensiva erano ricoverati in totale 3.317 persone, con 324 ingressi giornalieri, mai così tanti da quanto viene comunicato il dato.