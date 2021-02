Coronavirus, ultime notizie: altri 13.659 casi e 422 vittime. Superati i 90mila decessi

RICOVERI E TERAPIE INTENSIVE Loading...

Crescono i contagi in Veneto: +896 in 24 ore

Il Veneto registra un rialzo nel trend dei contagi Covid nelle ultime 24 ore, con 896 nuovi positivi (ieri erano 629). Resta pesante, +62, il numero dei decessi, ma scendono dopo mesi sotto quota 2.000 i ricoveri ospedalieri. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il dato complessivo degli infetti da inizio epidemia sale a 314.841, quello delle vittime a 9.165. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.767 malati Covid (-91), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 211.

In Puglia 31 morti e 975 positivi, il 9,6% dei test

Su 10.148 test per l'infezione da Covid-19 oggi in Puglia sono stati registrati 975 casi positivi e 31 decessi. Il tasso di positività è pari al 9,6%, stabile rispetto ai ieri. I 31 decessi sono così distribuiti: 10 in provincia di Bari, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.346.440 test. 71.423 sono i pazienti guariti. 51.430 sono i casi attualmente positivi.

Loading...

Report Gimbe: “In 9 Regioni riprendono a salire i contagi”

Nella settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021, rispetto alla settimana precedente, “si arresta la discesa dei nuovi casi” di Covid. Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, “in 9 Regioni risale l'incremento dei nuovi casi e in 5 Regioni si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100mila abitanti”. Sono “i primi segnali di una inversione di tendenza” che evidenzia come si siano ”esauriti gli effetti del decreto di Natale”. In particolare, rispetto alla settimana precedente, a livello nazionale c'è un rallentamento della discesa dei nuovi casi positivi (84.652 rispetto a 85.358, pari a circa il -0,8%). Ma in 9 regioni si evidenzia un incremento percentuale dei nuovi casi: Abruzzo, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana e Umbria mentre il trend è stabile in Lombardia.

Preoccupazione per la forte crescita dei contagi in Alto Adige

Il rapporto Gimbe documenta poi una forte crescita dei casi di Coronavirus in Alto Adige. In provincia di Bolzano si registra infatti alla lunga il valore più alto in Italia con un incremento del 10,1%, contro il 5,1% in provincia di Trento. In seconda posizione si trova l'Umbria con il 6%. I casi testati per 100 mila abitanti in Alto Adige sono 1.141, mentre in Trentino 355. L'Abruzzo registra 2344 casi testati per 100 mila abitanti. Il rapporto positivi e casi testati in Alto Adige è del 62,1% e in Trentino 70,1%. In provincia di Bolzano il 42% dei posti letto sono occupati da pazienti covid (34% in terapia intensiva), mentre in quella di Trento il 29% (38% in terapia intensiva). Bassissima - secondo il rapporto Gimbe - è la percentuale di operatori sanitari e socio sanitari vaccinati in Alto Adige (37%), seguito dalla Valle D'Aosta con il 59%. Molto elevata invece la percentuale degli over 80 già vaccinati (25%), contro il 4% in Valle D'Aosta e il 2% in Trentino e Lazio.