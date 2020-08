Coronavirus, ultimi aggiornamenti: in Italia 629 nuovi casi e 4 vittime in 24 ore

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Cinque positivi su 230 tamponi esaminati in Basilicata

Cinque tamponi positivi sui 230 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che uno dei nuovi positivi riguarda un caso cosiddetto di rientro, di un giovane tornato in Basilicata da un periodo di vacanza in Croazia. Attualmente, sono 12 i residenti in Basilicata positivi al coronavirus e sono tutti in isolamento domiciliare, mentre una donna è tuttora ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'ospedale “San Carlo” di Potenza: è guarita dal covid-19 ed è in attesa di essere dimessa. Sono 36 i migranti in isolamento in strutture di accoglienza. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte 28 persone per il coronavirus e 374 sono guarite. Su 50.856 tamponi esaminati, 50.251 sono risultati negativi.

Nessun decesso in Puglia, ma 22 casi positivi in più

Nel giorno di Ferragosto in Puglia si sono registrati 1.745 test per l'infezione daa coronavirus e sono risultati positivi 22 soggetti: 7 casi residenti in provincia di Bari, 13 casi residenti in provincia di Foggia, 2 casi residenti in provincia di Taranto. Nessun decesso rilevato nelle 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza nella regione sono stati effettuati 266.293 test, mentre i pazienti guariti risultano 3.981. 308 i casi attualmente positivi.